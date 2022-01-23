نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل وأسرع صينية كنافة 10 دقائق بدون فرن انسي أي طريقة تعرفيها وجربي دي هتبهري اللي هيدوقها في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحتاج كل ربة منزل إلى إعداد صينية من الحلويات لأطفالها للتحلية بعد تناول وجبة الغذاء، أو تبحث عن عمل حلويات فى المناسبات أو تقديمها للضيوف، وتبحث الأمهات دائما عن الكنافة، لأنها سريعة التحضير وسهلة فى المقادير ولا تحتاج إلى وقت أو مجهود فى الإعداد، كما إنها مميزة فى الطعم ويعشقها الكبار والصغار، وهناك أنواع متعددة من الكنافة منها السادة ومنها المحشية بالمكسرات ومنها المحشية بالكريمة، وكلها مميزة فى الطعم.

طريقة تحضير أسرع صينية الكنافة

صينية الكنافة من الحلويات الخفيفة ذات المذاق الشهى، ويمكن إعدادها بكل سهولة، وغير مكلفة ولا تحتاجين إلى شرائها من محلات الحلويات بمبالغ باهظة، لذلك سنوضح لكم متابعينا الكرام خلال السطور التالية أفضل طريقة لعمل اسرع صينية كنافة فى الدنيا بدون فرن، ويمكن تحضيرها أثناء طهى الغذاء، فهى لا تحتاج إلى وقت طويل.

مكونات تحضير صينية الكنافة

مكونات تحضير صينية الكنافة بدون فرن بسيطة وغير مكلفة، وتناسب تقديمها في جميع المناسبات، فيمكنك إعدادها بكل سهولة وتقديمها لأولادك وزوجك والتي سينبهرون بجمال طعمها، لذا سنوضح المكونات اللازمة لإعداد صينية الكنافة.

كيلو من الكنافة.

4 معالق من السكر البودرة.

كوب من السمن الذائب.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

الشربات: كوب ونصف من السكر وكوب ونصف من الماء وملعقة صغيرة من ملح الليمون.

خطوات تحضير أسهل كنافة بدون فرن

تندهش الأمهات من عنوان المقال وهو تحضير الكنافة خلال دقائق وبدون فرن، وبمكونات بسيطة، ولكن عند اتباع الخطوات وتحضير المكونات السابقة وإعداد الكنافة، ستجدين أجمل كنافة تم إعدادها داخل المنزل وبكل سهولة، وستنال إعجاب أطفالك، لذا لابد من إتباع الخطوات التالية لتحضير الكنافة بكل سهولة.