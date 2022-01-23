“في نص ساعة بس” بخطوات صبغ الشعر في البيت بطريقة سهلة وبسيطة تمكني من تغيير لونك شعرك

يبحث الكثير عن طريقة من أجل صبغ الشعر في البيت، وهذا بسبب ما يحمله الصبغ في البيت من توفير في الوقت والمجهود، ولكن علينا أن نتبع بعض الخطوات والطرق التي تجعل الصبغ عملية لا تحتاج إلى الكثير من الوقت، وإن كنت ترغب في معرفة كيفية صبغ الشعر في البيت تابع هذا المقال.

طريقة اختيار اللون المناسب عند صبغ الشعر في البيت

يجب قبل البدء في صبغ الشعر أن نتأكد من أننا اختارنا اللون المناسب، وهذا بسبب أن ألوان الشعر تصنف إلى عدة أصناف وهي الدافئة والباردة والمحايدة، والألوان الدافئة تكون ألوان خافتة ذهبية، وتشبه أشعة الشمس، والألوان الباردة تكون ألوان خافتة، ولا تتم تلك الألوان إلا في الصالونات، وتتمثل كيفية اختيار اللون المناسب في النقاط التالية:

نمزج معلقة من الصبغة مع معالج البيروكسيد في وعاء زجاجي.

نخلط الخليط على الجذور التي في أخر الشعر بهدف معرفة النتيجة.

حماية الخصلة التي في الاختبار عن طريق لفها بقطعة من القصدير، ونقوم بتثبيت الخصلة بالمشبك.

نختار الوقت المخصص للاختبار عن طريق المكتوب في علبة الإرشادات الخاصة بها.

نغسل الخصلة بالماء، ومن ثم نقوم بتجفيف تلك الخلصة، وتنظر إلى الخاصة قريبة من الضوء حتى نعرف إذا كان اللون مناسب أم ليس مناسب.

خطوات صبغ الشعر في البيت

من أجل صبغ الشعر في البيت علينا أولًا أن نحضر الصبغة جيدًا، ويتمثل ذلك التحضير عن طريق إحضار منشفة واقعية ومشط وفرشاة والقفازات، ومن ثم نقرأ التعليمات الموجودة في علبة الصبغة، وهذا من أجل الاستخدام الجيد للمنتج، ومعرفة المادى التي يتكون منها المنتج، ونقوم بوضع الأوراق والأطباء على بلاط الصبغة من أجل حماية الحمام، ومن ثم نقوم بصبغ الشعر كاملًا، وهذا عن طريق تصنيف الشعر إلى نصفين باستخدام المشط، ومن ثم نصبغ الشعر وتنتقل به إلى الأمام، ويجب أن نضغط على الصبغة بمقدار محدد وهو 1.27 سم في الجذور.

نقوم بنقل صبغ الأطراف الخاصة بالشعر عن طريق الأصابع، ويمكننا الشعور بتدفق وتغلغل الصبغة على الرأس، ومن ثم نرفع الشعر فوق الرؤس، نقوم بترك الصبغة في وقت محدد والتي توجد في تعليمات العلبة، وبعد انتهاء تلك المدة نغسل الشعر بالماء الفاتر.