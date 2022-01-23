نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرق ووسائل غير تقليدية ولكن ناجحة وفعالة في تقوير الكوسة والباذنجان للمحشي في المقال التالي

عمر شويل - جدة طرق تقوير الكوسة والباذنجان للمحشي، يعتبر تقوير الكوسة والباذنجان من أصعب المهمات التي تأتي على السيدات، كما هناك من يكرهون عمل المحشي بسبب هذه المهمة الصعبة، ولكن علينا معرفتكم أن مثل هذه المهمات تم صنع أكثر من وسيلة يمكن استخدامها في تقوير الكوسة والباذنجان، يمكن الآن التعرف عليها بدلا من استخدام الوسائل الصعبة التي تحتاج إلى وقت كبير، تابعونا فيما هو قادم.

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طريقة تقوير الكوسة والباذنجان

تقوير الكوسة والباذنجان ليس أصعب المهمات الآن بل يمكن عمله بسهولة بخطوات قليلة وبسيطة للغاية، يمكن البدء في التقرير بهذه الوسائل:

شوكة الأكل

تعتبر أسهل الوسائل لإزالة ما بداخل أنواع الخضراوات المختلفة.

حيث يتم في البداية غرز طرف الشوكة بداخل الباذنجان أو الكوسة ونخرج ما بداخلهم بكل سهولة ليسهل حشيهم بعد ذلك.

كما أنه يسهل التخلص من البقايا من خلالها وغسلهم بعد ذلك لتنظيفهم جيداً وهذا من أجل وضع الأرز والخلطة.

قطاعة التفاح

هناك وسيلة أخرى ألا وهي قطاعة التفاح التي تستخدم لإزالة كل ما هو متواجد بالداخل.

حيث نضعها ونقوم بلفها جيداً سيتم إزالة أية بقايا مختلفة في الكثير من أنواع الخضراوات التي من بينهم الكوسة والباذنجان.

ثم نبدأ في الحشو من خلال وضع الأرز والخلطة أو استخدام اللحمة المفرومة.

السكين

يمكن أن نستخدم وسيلة أخرى وهي السكين خاصةً المتواجدة على طاولة الطعام.

نقوم بلفها من الداخل وسيتم إزالة كل شيء من البقايا مع وضع الخلطة والأرز أيضًا.

هذه الطرق تعتبر البديل الأقوى لعمل الكوسة والباذنجان أو أي شيء آخر، حيث بدلاً من شراء المقوار الخاص بذلك نجرب إحدى هذه الطرق وسنرى النتيجة أمام أعيننا.

وخلال موضوعاتنا القادمة سنتعرف على المزيد من الوسائل الأخرى.