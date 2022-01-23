طرق صبغ الحواجب بمكونات طبيعية ومتوفرة في بيتك والنتيجة رائعة بشهادة كل من يراك

طرق صبغ الحواجب بمكونات طبيعية، تبحث العديد من السيدات عن طريقة سهلة وسريعة من أجل صيغ الحواجب بكل سهولة في المنزل حيث ترغب العديد من السيدات دائما في الحصول على شكل مميز للغاية ولكن بدون استخدام أي مواد كيميائية قد تسبب في حدوث ضرر على المدي البعيد، كنا تعتبر صبغ الحواجب بالنسكافية من افضل أنواع الصبغات التي يمكن لجميع السيدات استخدامها بكل سهولة حتى جعل لون الحواجب مميزة فقط تعطي لون طبيعي للغاية دون الحاجة إلى استخدام العديد من الصبغات الكيميائية التي قد تؤدي إلى تلف الحواجب أيضا تابعوا معانا خلال السطور القادمة طرق استخدام النسكافيه من أجل صبغ الشعر.

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صبغة حواجب بني طبيعي بالنسكافيه والكاكاو

المقادير المطلوبة لعمل حواجب بني طبيعية:

ملعقتان من النسكافيه سريع الذوبان.

نصف ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

بالإضافة الى معلقة صغيرة من عسل النحل.

وتحتاج في هذه المكونات قطعة صغيرة من القطن الطبي.

طريقة تحضير صبغة حواجب بني طبيعي

تعتبر هذه الطريقة سهلة وبسيطة كما يمكنكم تحضيرها بكل سهولة في المنزل من خلال الخطوات الآتية: