طريقة عمل كفتة البطاطس بالباذنجان.. حضريها في منزلك بسهولة وبطعم الكفتة الحقيقة

طريقة عمل كفتة البطاطس بالباذنجان، كفتة البطاطس والباذنجان تعتبر من الأطعمة الاقتصادية المختلفة التي يمكنكم تحضيرها في المنزل بكل سهولة كما يجب الإشارة أن هذه الوجبة تعتبر من الوجبات التي يوجد عليها إقبال كبير للغاية من العديد من الكبار والأطفال أيضا فهي من الأطباق التي يمكنكم تقديمها بجانب العديد من الأطعمة المختلفة على وجبة الإفطار أو العشاء، كما تعتبر من الوجبات التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم أيضا الهامة لصحة الإنسان، كما تعتبر من الوصفات اللذيذة أيضا المفيدة للرجيم حيث تعمل على إنقاص الوزن الزائد بشكل رائع، وخلال السطور القادمة سوف نوضح لكم طريقة التحضير بكل سهولة في المنزل تابعوا معانا.

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طريقة عمل كفتة البطاطس والباذنجان

المقادير المطلوبة

2 حبة متوسطة من الباذنجان.

حبة كبيرة من البطاطس المسلوقة.

نصف كوب من البقسماط.

ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقتين من الكزبرة المفرومة.

نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.

بيضة واحدة

طريقة تحضير كفتة البطاطس والباذنجان

سوف نقدم لكم خلال السطور القادمة طريقة عمل كفتة الباذنجان والبطاطس الاقتصادية بكل سهولة في المنزل من خلال الخطوات الآتية: