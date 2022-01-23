فطائر بعجينة سحرية مهروسة البطاطس فطائر معجنات شهية بعجينة سهلة تحضير، عجينة البطاطس أو فطائر بعجينة سحرية وصفة جديدة بعد منها الكثير من فطائر بمختلف الحشوات حيث أن البطاطس المهروسة التي تضاف إلى عجينة تعطيها طراوة أكثر وقوام هش للعجينة ويكون لديك عجينة قطنية سحرية كما يطلق عليها، وتقدم فطائر عجينة بطاطس كمقبلات بجانب وجبات رئيسية المحشوة بالحشو الذي تفضلينه سواء بالقشطة أو بالزيتون أو زعتر وجبن، كما يعد منها فطائر لحمة مع سبانخ التي لها فوائد كثيرة للجسم لأن بها فيتامينات ومعادن خاصة مع خضروات، كما يمكن من خلال عجينة بطاطس صنع أشهى خبز سهل سريع لذيذ تستحق فطائر وخبز بعجينة بطاطس تجربة صنعها بسبب قوامها هش وطري ويمكن أيضاً إعداد تلك العجينة وحفظها في الفريزر لحين استخدامها.

فطائر بعجينة سحرية مهروسة البطاطس

نحتاج إلى عدد 3 كوب من دقيق الأبيض. نصف كوب من بطاطس مسلوقة مهروسة. ربع كوب حليب بودرة. عدد 2 ملعقة صغيرة من سكر. ملعقة صغيرة من ملح. بيضة واحدة بحجم متوسط. ملعقة كبيرة من خميرة. ربع كوب زبدة طرية. كوب ماء دافئ للعجن. ربع كوب سمسم.

تحضير فطائر بطاطس بعجينة سحرية