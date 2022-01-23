سر من أسرار اكبر مراكز التجميل كريم لبان الدكر والنشا سيجعل وجهك مشدود وأبيض كالقمر وبدون تجاعيد أو ترهلات

أفضل كريم لشد البشرة من مكونات طبيعية مئة في المئة نقدمه إليكي سيدتي عبر موقع ثقفني؛ حيث تعاني الكثير من السيدات من وجود بعض الخطوط التعبيرية في الوجه وخاصة في منطقة حول العين وأعلي الجبهة وكذلك حول منطقه الفم، و ظهور هذه التجاعيد بسبب الكثير من الحرج وقلة الثقة بالنفس، لذلك يبحثون دائما عن أفضل كريم لشد البشرة والتخلص من التجاعيد سريعا، وكما نعلم جميعا أن كريمات شد الوجه تكون باهظة الثمن لذلك جئنا إليكم بالحل البديل وهو كريم سحري بمكونات طبيعية مئة في المئة ألا وهو كريم النشا واللبان الذكر فتابعونا في التالي للتعرف على المكونات وطريقة الاستخدام.

طريقة عمل كريم النشا واللبان الذكر لشد الوجه

المكونات:

ملعقة واحدة من لبان الذكر.

كوب كبير من الماء.

ملعقة واحدة من النشا.

كبسولة من فيتامين e.

طريقة تحضير كريم شد الوجه بسرعة

في البداية احضري ملعقة لبان الذكر و قومي بغسلها بالقليل من الماء، وبعد ذلك قومي بوضعها فى كوب ماء ويراعى أن يكون في كوب بلاستيكي حتى لا يلتصق اللبان في الكوب.

قومي بتغطية الخليط واتركيه لمدة ليلة كاملة حتى يصبح لون الماء أبيض شفاف مثل اللبن تماما.

قومي بتصفية الماء جيدا من لبان الذكر وقومي بأخذ الماء وارفعيه في وعاء صغير.

وأضيفي إليه ملعقة النشا، استمري في تحريك هذا الخليط حتى يكون القوام ثقيل.

أما عن طريقة الاستخدام؛ كل ما عليك فعله هو غسل البشرة جيدا ثم قومي بتجفيفها، بعد ذلك ضعي طبقة مناسبة من هذا الكريم على البشرة واتركيه لمدة ساعة كاملة، ثم قومي بغسل الوجه، استخدمي هذا الكريم بشكل يومي على بشرتك و بعد مرور أول أسبوع سوف تلاحظين النتائج الأكثر من رائعة، يراعى أن يتم ترطيب الوجه بعمق حتى تصبح البشرة رطبة وخالية من الجفاف أو التشققات.

من مميزات هذا الكريم أنه من مكونات طبيعية 100% ولن يضر البشرة، كما أنه سيساعد بشكل كبير على التخلص من التجاعيد وتفتيح البشرة سريعاً والتخلص من التصبغات والبقع وأماكن الحبوب.