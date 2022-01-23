طريقة عمل أصابع التمر بالسمسم اللذيذة بنصف كيلو دقيق فقط

أصابع التمر بالسمسم ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة وتوفر مكوناتها في المنزل، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة ولا تتطلب الكثير من الجهد أو الوقت أثناء تحضيرها، كما أنها يمكن تزيينها بالعديد من أنواع المكسرات والصوصات.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل أصابع التمر بالسمسم.

مكونات أصابع التمر بالسمسم

سنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها بسيطة للغاية ومتوفرة ورخيصة الثمن ومكوناتها كالتالي:

نصف كيلو من الدقيق.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة محلب مطحون.

١٠٠ جرام من السكر أو نصف كوب.

١٢٥ مللي من الحليب.

٢٠٠ جرام من السمن.

ربع كوب من الزيت أو ٥٠ جرام.

٦٠٠ جرام من العجوة.

٢٠٠ جرام من السمسم.

ملعقتين كبار من القطر أو الشربات.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل أصابع التمر بالسمسم وطريقة تحضيرها كالتالي:

نقوم بخلط كلا من الدقيق والبيكينج بودر والملح مع بعضهم البعض.

ثم نقوم بإضافة السمن والزيت للدقيق وندمج جميع المكونات جيدا مع بعضها البعض حتي تتجانس وتصبح عجينة واحد.

بعد ذلك نقوم بتغطية العجينة ونتركها بالثلاجة لفترة من الوقت حتي ترتاح.

وبعدما ترتاح العجينة نقوم بتذويب السكر في الحليب ثم نقوم بإضافة الحليب ونصف ملعقة المحلى إلي العجينة ونعجن جميع المكونات جيدا.

وبعدما يتم عجن جميع المكونات وتتجانس جيدا جيدا نقوم بتغطية العجينة ووضعها بالثلاجة حتى ترتاح.

ثم نقوم بخلط القطر أو الشربات الثقيل مع ٢٠٠ جرام السمسم ونمزجهم جيدا مع بعضهم البعض.

بعد ذلك نقوم بتشكيل جميع كمية العجوة على شكل أصابع كما هو موضح بالصورة.

ثم نقوم بأخذ قطعة من العجين ونفردها بشكل مستطيل ونضع فوقها أحد أصابع العجوة ثم نلف العجينة فوق التمر كما هو موضح بالصورة.