قرص واحد لشد البشرة وإزالة التجاعيد لن تحتاجي للبوتكس أو الفيلر الأسبرين هو الحل هترجعى 20 سنة وتحدي

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عمر شويل - جدة لكل فتاة تحلم بالحصول على بشرة نضرة وصحية وناعمة الملمس وخالية من التجاعيد والرؤوس السوداء والأماكن الداكنة، الأسبرين من أقوى الوصفات التى تقضى على مشاكل البشرة تماماً، ويعطيك نتائج فعالة فى الحصول على بشرة نقية وبيضاء، ولكن يفضل استخدامه كتجربة فى البداية على منطقة بسيطة لأن هناك بعض الفتيات التى تعانى من الحساسية المفرطة، حتى لا تتؤثر البشرة وتسبب آثار سلبية.

فوائد الأسبرين للبشرة

يعد الأسبرين من أكثر العلاجات شيوعاً لعلاج الصداع وآلام الحمى، وقد أثبتت الكثير من الدراسات مؤخراً فاعلية الأسبرين في إمداد البشرة بالعديد من الفوائد، أهمها علاج حب الشباب وتقليل الاحمرار والالتهابات المصاحبة للحبوب، كما يعمل على تقشير البشرة والتخلص من الجلد الميت، وكذلك يعالج تجاعيد البشرة وخطوط تقدم العمر، ويمنع انتفاخ وتورم العيون ويوحد لون البشرة.

ماسكات الأسبرين للبشرة

وتحرص كل فتاة وامرأة أن تهتم ببشرتها وخاصة فى فصل للشتاء، وكذلك الفتيات الذين لا يرغبون فى وضع مستحضرات التجميل المزودة بالمواد الكيميائية التى تسبب آثار جانبية على البشرة، لذلك يبحثن عن ماسك الأسبرين على الرغم من أنه مضاف إليه نسبة من المواد الكيميائية فهو يستخدم فى علاج السيولة والصداع، كما يمكن استخدامه فى علاج مشاكل البشرة للوصول إلى بشرة نقية وبيضاء.

مكونات ماسك الأسبرين لتبييض البشرة

مكونات ماسك الأسبرين غير مكلفة تماماً، كما إنها تعطى نتائج مذهلة عن تجربة من الكثير، ولكن لا يفضل استخدامها للبشرة الحساسة حتى لا تسبب تكوين بقع على البشرة غير مرغوب فيها، لذا سنوضح لكم أفضل المكونات التى لابد من توفيرها حتى يتم تحضير ماسك الأسبرين لعلاج مشاكل البشرة.

توفير من 8 إلى 10 حبات من الأسبرين.

كمية بسيطة من الماء.

قطرات من زيت الزيتون.

خطوات عمل ماسك الأسبرين للبشرة

من أبسط الماسكات التى يتم تحضيرها للحصول على بشرة نقية وجذابة وتوديع مستحضرات التجميل المكلفة والغير مناسبة للبشرة، فمن خلال المكونات السابقة يمكنك تحضير الخلطة بكل سهولة، ولابد من إتباع الخطوات التالية: