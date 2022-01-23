نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم بانثينول أقوي كيراتين للشعر المجعد.. لن تصدقي النتائج فرد وتنعيم وإطالة في نصف ساعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتعدد الكريمات التى تستخدم فى علاج مشاكل الشعر من تساقط وضعف نمو البصيلة وتواجد فراغات نتيجة التساقط، ولكن هناك الكثير من الكريمات مكلفة وغير مضمونة من النتائج وتحتاج إلى وقت طويل فى علاج مشاكل الشعر، لذلك تبحث كل فتاة عن أسرع وصفة لمعالجة تلك المشاكل فى أقل وقت وبتكلفة بسيطة، لذا سوف نوضح لكم متابعينا الكرام خلال السطور التالية طريقة كريم البانثينول الذى يساعد على حل كل هذه المشاكل.

كريم البانثينول لفرد الشعر

تعددت فوائد كريم البانثينول للشعر الذي يعالج الجفاف والهيشان والتجاعيد والتساقط، وترجع فوائد هذا الكريم لاحتوائه على حمض البانتوثنيك المعروف باسم فيتامين (B5)، الذي ينتج من الجسم أو من المصادر الحيوانية أو النباتية، كما يحمي الشعر من درجات الحرارة العالية خلال عملية فرد الشعر بالحرارة، ويجذب الشعر مظهر لامع وكثافة وصحة.

طريقة تحضير كريم البانثينول لعلاج مشاكل الشعر

ويعتبر كريم البانثينول من أفضل الكريمات التى يستخدمها الكثير فى علاج فراغات الشعر وتساقطه وتلفه كما يمنح الشعر ترطيب ونعومة، لأنه يحتوى على فيتامين B الذى يستخدم فى علاج كافة مشاكل الشعر، ويجعلك تنبهرين من النتائج فى أقل وقت وبدون تكلفة كبيرة، خاصة أنه يدخل فى تحضير العديد من مستحضرات التجميل.

مكونات وصفة كريم البانثينول

تتعدد استخدامات كريم البانثينول فيدخل فى تحضير وصفات علاج البشرة وكذلك الشعر، حيث أنه يساعد على لمعان الشعر وترطيبه، والقضاء على الشعر الخشن أو المجعد وفرد الشعر وتطويله وعلاج فراغات الشعر التى تزعج كل فتاة، لذا سنوضح المكونات اللازمة لتحضير الوصفة.

كريم البانثينول.

شامبو.

زيت زيتون.

خطوات تحضير وصفة البانثينول لتطويل الشعر

تتنوع مشاكل تساقط الشعر ما بين ضعف التغذية أو المعاناة من الأنيميا أو نقص بعض الفتيامينات فى الجسم تسببت فى تساقط الشعر وتلفه، ولكن هذا الكريم يحل كل هذه المشاكل بشكل سريع وسهل وغير مكلف تماماً، ولابد من إتباع الخطوات التالية لعمل الخلطة على الشعر بشكل جيد.