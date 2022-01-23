نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير مرقة الدجاج الصحية من المنزل بدون مواد حافظة و بخطوات بسيطة في المقال التالي
من أكثر الأشياء التي تضيف لوصفات والوجبات طعم ومذاق مميز هو التوابل لذلك تقوم الأمهات دايمًا باستخدام مرقة الدجاج لأنها تحتوي على كافة التوابل التي تضيف للوصفات طعم مميز ولذلك الأمهات والسيدات لا يمكنهم أبداً أن يستغنوا عنها في جميع الوجبات التي يقومون بتحضيرها لهذا نقوم بشرائها من الخارج ولكن الجاهزة يقومون بإضافة المواد الحافظة ومواد غير معروفة لذلك فهي غير آمنة على الحصة، ولذلك ننصح كافة الأمهات بتحضير مرقة الدجاج من المنزل بشكل صحى وآمن وسنقدم لكي طريقة تحضيرها من المنزل بالخطوات.
مكونات مرقة الدجاج الصحية
- لتر من شوربة الدجاج.
- حبة من الطماطم المقطعة مكعبات.
- بصلة كبيرة مقطعة مكعبات.
- حبة من الجزر المقطعة مكعبات.
- خمس ورقات لورا.
- عود من القرفة.
- ملعقة صغيرة من الحبهان.
- ملعقتين صغار من الثوم البودر.
- ملعقة صغيرة من الكزبرة الناشفة.
- عودين من الكزبرة الخضراء أو كرفس.
- ملعقة صغيرة من الكمون.
- 3 معالق من الزيت أو السمن.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- 5 معالق كبيرة من الدقيق.
- ملعقة صغيرة من البابريكا.
- ملعقة كبيرة من الكركم.
طريقة تحضير مرقة الدجاج الصحية
من أسهل وأسرع الأشياء التي يمكن أن تحضيرها من المنزل هي مرقة الدجاج وطريقة تحضيرها هي:
- اولًا نأتي بوعاء كبيرة ونضعه على نار متوسطة.
- نضيف بداخلها ملعقة من الزيت حتى يسخن.
- نقوم بعد ذلك بإضافة البصل المقطع و الجزر المقطع ونقلبه في الزيت.
- ثم نقوم بوضع الطماطم ونخلطهم على نار متوسطة حتى يبدأ المكونات تذبل.
- بعد ذلك نقوم بوضع ورق اللورا و عود القرفة و أعواد الكزبرة الخضراء ونقلبها مع المكونات.
- ثم نقوم بإضافة كافة التوابل من الفلفل الأسود و الكركم و البابريكا و الكزبرة و الثوم البودر و الحبهان والكمون.
- نخلطهم مع المكونات جيدًا.
- ثم نقوم بوضع لتر من شوربة الدجاج.
- نتركهم حتى يغلي لمدة 5 دقائق لكى يمتزجا.
- نرفعها من على النار ونقوم بضربه في الخلاط الكهربائي حتى يصبح قوامها ناعم.
- بعد ذلك نضع وعاء على النار ونضيف عليه 4 معالق من الزيت و 5 معالق من الدقيق ونقلبهم مع بعضهم حتى يمتزجا.
- نضيف خليط مرقة الدجاج على الدقيق مع التقليب المستمر حتى يصبح قوام مرقة الدجاج كريمي.
- نرفعه من على النار ونقوم بسكبها في صينية كبيرة ونفردها.
- نضعها في الفريز حتى تتماسك تماماً لمدة نصف ساعة.
- ثم نخرجها ونقوم بتقطيعها مكعبات صغيرة ومتساوية.
- نوضع في برطمان معقم و محكم الغلق ونحتفظ بها في الثلاجة.
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