طريقة تحضير مرقة الدجاج الصحية من المنزل بدون مواد حافظة و بخطوات بسيطة

من أكثر الأشياء التي تضيف لوصفات والوجبات طعم ومذاق مميز هو التوابل لذلك تقوم الأمهات دايمًا باستخدام مرقة الدجاج لأنها تحتوي على كافة التوابل التي تضيف للوصفات طعم مميز ولذلك الأمهات والسيدات لا يمكنهم أبداً أن يستغنوا عنها في جميع الوجبات التي يقومون بتحضيرها لهذا نقوم بشرائها من الخارج ولكن الجاهزة يقومون بإضافة المواد الحافظة ومواد غير معروفة لذلك فهي غير آمنة على الحصة، ولذلك ننصح كافة الأمهات بتحضير مرقة الدجاج من المنزل بشكل صحى وآمن وسنقدم لكي طريقة تحضيرها من المنزل بالخطوات.

مكونات مرقة الدجاج الصحية

لتر من شوربة الدجاج.

حبة من الطماطم المقطعة مكعبات.

بصلة كبيرة مقطعة مكعبات.

حبة من الجزر المقطعة مكعبات.

خمس ورقات لورا.

عود من القرفة.

ملعقة صغيرة من الحبهان.

ملعقتين صغار من الثوم البودر.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الناشفة.

عودين من الكزبرة الخضراء أو كرفس.

ملعقة صغيرة من الكمون.

3 معالق من الزيت أو السمن.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

5 معالق كبيرة من الدقيق.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملعقة كبيرة من الكركم.

طريقة تحضير مرقة الدجاج الصحية

من أسهل وأسرع الأشياء التي يمكن أن تحضيرها من المنزل هي مرقة الدجاج وطريقة تحضيرها هي: