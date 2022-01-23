نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استخدمي زيت السمسم بهذه الطريقة لأقوى كيراتين طبيعي في البيت في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل كيراتين بزيت السمسم توجد مجموعة كبيرة من الطرق التي يدخل فيها زيت السمسم في عمل كيراتين طبيعي للشعر، ويعود ذلك بسبب وجود العناصر الغذائية الهامة التي تتواجد داخل تكوين زيت السمسم، والتي تعمل على تغذية الشعر من الجذور للأطراف، مما يمنح الشعر الحيوية والمظهر الصحي، فهيا بنا نتعرف على كل طريقة عمل كيراتين طبيعي باستخدام وزيت السمسم.

وصفات طبيعية تمنحك كيراتين للشعر

يستخدم زيت الزيتون في تحضير ماسكات للشعر حيث يزيد من تغذية الشعر و يعطيه المظهر الصحي وهذه هي أهم وصفات زيت السمسم للشعر:

وصفة زيت السمسم والثوم

عمل ماسك باستخدام الثوم الطازج مع زيت السمسم، وذلك من أجل عمل ماسك طبيعي لفروة الرأس، حيث يعمل هذا الماسك على تطهير فروة الرأس وتنعيم الشعر.

حيث يتم تقسيم الشعر ووضع الماسك عليه، ويتم تركه على الشعر لمدة لا تقل عن نصف ساعة، بعد أن يغطى جيداً، بواسطة غطاء الاستحمام البلاستيك، ثم يتم غسله جيداً، ويكرر الماسك مرة أسبوعياً.

وصفة زيت السمسم مع المحلب

تحتوي هذه الوصفة على مجموعة كبيرة من المكونات الطبيعية، فهي تحتوي على زيت السمسم، والبيض، والزبادي والمحلب، بالإضافة إلى القرفة.

ويتم خلك ما هذه المكونات مع بعضها البعض حيث يتم استخدام بيضة واحدة لكل ملعقة منهم مع فنجان من الزبادي وفنجان من زيت السمسم.

ويوضع على الشعر بعد تقسيمة ويترك على الشعر مدة لا تقل عن ساعة، بحيث يوضع على كل أطراف وجذور الشعر، ويتم تغليف الشعر بواسطة غطاء الاستحمام، ويمكن استخدام فوطة ساخنة حتى تزيد من عملية الامتصاص.

يغسل الشعر جيداً بالشامبو للتخلص من رائحة البيض، وقد يحتاج إلى غسله عدة مرات، وبعد تجفيف الشعر سوف تلاحظين الفرق.