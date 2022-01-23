نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيس الخميرة اعملي أقوى كيراتين طبيعي في المنزل لتنعيم الشعر الخشن والمجعد في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيس خميرة لعمل أقوى كيراتين الاهتمام بالشعر وصحته من أهم ما يشغل النساء دون النظر إلى العمر، فهو تاج المرأة وترغب دائماً في الحصول على شعر ناعم وطويل وصحي، خالي من التقصف والهيشان، وقد تم إكتشاف دور الخميرة في تحسين خصائص الشعر، والمساعدة في الحصول على شعر ناعم كالحرير، فهيا بنا نتعرف على طريقة تحضير ماسك الخميرة للشعر، فتابعونا.

وصفة الخميرة لتنعيم الشعر

تستخدم وصفة الخميرة لتنعيم الشعر، وعلى الرغم من بساطة المكونات التي تتواجد في هذه الوصفة إلا أنها تعطي للشعر التغذية التي يحتاج إليها، والتي تنعكس على مظهره.

وهذه الطريقة من الطرق الطبيعية التي ليست لها أي أضرار على الشعر، بعكس الطرق الأخرى التي أصبحت متداولة هذه الأيام والتي تؤثر على الشعر في المستقبل، فهي تدمر بناء الشعره كلياً.

ولكن الخميرة تعمل على تحسين خصائص الشعر من خلال وضعها على الشعر ولكن مع إضافة مكونات أخرى حتى تسمح الخميرة أن تتفاعل معها وتختمر وتقوم بمفعولها لهذا يجب أن يتم توفير درجة حرارة دافئة.

طريقة تحضير وصفة الكيراتين

تحتوي وصفة الكيراتين على الخميرة كمكون أساسي وهي كالتالي: