عمل الباذنجان المخلل المصري وطريقة تحضير الحشوة بسهولة والطعم رائع، حيث يعد الباذنجان المخلل من الأكلات والمقبلات التي تفتح الشهية أثناء تناول الطعام كما أن له مذاق خاص ومميز ويتم إعداده بجانب الكثير من الأطعمة مثل البامية أو السبانخ أو العدس والكثير من الأطعمة الأخرى التي لا تكتمل إلا بوجود مقبلات بجانبها، والباذنجان المخلل من أكثر الأكلات التي يحبها الكثير وقد يقوم البعض بشرائه من المطاعم والمحلات، لكن اليوم سوف نحضره بطريقة شهية ولذيذة في المنزل وسوف تكون ربة المنزل قادرة على عمل أحلى باذنجان مخلل مصري تقدمه لعائلتها.

عمل الباذنجان المخلل المصري

إن السفرة المصرية لا تكتمل إلا بوجود نوع من المخلل أو المقبلات تفتح الشهية لذلك اتبعي الخطوات لتحضير ذلك.

مكونات الباذنجان المخلل

كيلو باذنجان صغير.

4 ملاعق كبيرة ملح طعام.

رأس من الثوم المفروم.

كوب إلا ربع من خل الطعام.

فلفل أخضر مفروم حار مقدار 3 قرون.

ملعقة كبيرة كمون.

نصف كوب من الكزبرة الخضراء المفرومة.

ربع كوب زيت.

ماء مغلي.

طريقة عمل الباذنجان

نقوم أولاً بغسل الباذنجان. ثم نزيل العنق الأخضر ونقوم بعمل شرائح طولية في الباذنجان. بعد ذلك نضع ماء في وعاء ونرفعه على النار. نترك الماء يغلي وبعد ذلك نضع ملعقة كبيرة من الملح والخل. ثم ننزل بالباذنجان ونتركه يغلي غلوتين أو تلاته حتى ينضج. نقوم الآن بتحضير حشوة الباذنجان المخلل. نقوم بإحضار وعاء ثم نضع به الثوم المفروم ناعم والكزبرة الخضراء والفلفل. نخلط المكونات معًا ثم نضيف إليهم الملح والكمون والخل وعصرة ليمون. نقوم بإحضار الباذنجان ونحشيه بالحشوة التي أعددناها. ثم نرص الباذنجان في علبة محكمة الغلق بطريقة مرتبة. نقوم بوضع الكمية المتبقية من حشوة الباذنجان فوق الباذنجان. بعد ذلك نضيف كمية من الزيت فوق الباذنجان. ثم نقوم بإدخال الباذنجان المخلل إلى الثلاجة ونقوم باستخدامه. نضع الباذنجان بجانب الأكلات التي نفضلها ويمكن تناوله في أي وقت. يجب الانتباه عند سلق الباذنجان لا يسلق بطريقة كاملة حتى لا يكون ناضج زيادة عن اللزوم ويصبح ناعم جدًا.

فوائد الباذنجان للجسم

إن للباذنجان الكثير من الفوائد الصحية التي تعود على الجسم بشكل ممتاز وإيجابي فهو من النباتات التي تعمل على امتصاص المواد الدسمة والدهون من الجسم ويعمل أيضًا على امتصاص المواد السامة بشكل سريع جدًا من الجسم، يحتوي على مضادات أكسدة، كما أن قشر الباذنجان يساهم ويحافظ على أنسجة المخ من التعرض للتلف، كما أن الباذنجان له القدرة على إنقاص الوزن الزائد بصورة سريعة بسبب احتوائه على ألياف كثيرة تساعد على الشعور بالشبع لفترات طويلة وتسد الشهية.