سويسرول من ألذ أنواع الحلوىات الغربية المشهورة ومحببة لدي الجميع وسهلة التحضير وشكل جميل ومذاق متميز وشهي، وكوناتها سهلة وبسيطة من الكيكات العادية ويمكن حشوها بعدة حشوات مختلفة من المربي وكريمة الخفق وغيرها من الحشوات المختلفة، ويتمكن إضافة لها صوصات الشوكولاتة اللذيذ لتميزها بنكهة لذيذة، وإليكم بطعم شهي ونكهة لذيذة طريقة عمل سويسرول الشوكولاتة بالكريمة الخفق

محمد يوسف

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