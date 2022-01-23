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عمر شويل - جدة بطعم شهي ونكهة لذيذة طريقة عمل سويسرول الشوكولاتة بالكريمة الخفق - ثقفني
سويسرول من ألذ أنواع الحلوىات الغربية المشهورة ومحببة لدي الجميع وسهلة التحضير وشكل جميل ومذاق متميز وشهي، وكوناتها سهلة وبسيطة من الكيكات العادية ويمكن حشوها بعدة حشوات مختلفة من المربي وكريمة الخفق وغيرها من الحشوات المختلفة، ويتمكن إضافة لها صوصات الشوكولاتة اللذيذ لتميزها بنكهة لذيذة، وإليكم بطعم شهي ونكهة لذيذة طريقة عمل سويسرول الشوكولاتة بالكريمة الخفق
طريقة عمل سويسرول الشوكولاتة بالكريم شانتية
المكونات
- واحد وربع كوب من الدقيق متعدد الاستخدام
- 6 عدد بيض
- ربع كوب كاكاو خام
- ملعقة صغيرة من الفانيليا
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر
- كوب من السكر الناعم
- كوب من كريمة الخفق البودرة
طريقة تحضير سويسرول الشوكولاتة
- نحضر وعاء كبير ونضع فيه البيض والفانيليا ونقوم بالخفق بالمضرب الكهربائي حتي يغلط قوامه
- بعد ذلك نضيف السكر ونخفق مرة أخري بالمضرب الكهربائي حتي يزيد الخليط ويصبح مثل الكريمي
- نضع الدقيق مع البيكنج بودر والكاكاو الخام ونقلب المكونات في وعاء أخر
- نضع خليط الدقيق إلى خليط البيض ونقلب في إتجاه واحد
- نحضر صاج كبير أو صينية كبيرة مدهونة بالقليل من الزيت
- ثم نسكب الخليط الكيك إلى الصينية ويتم التساوي من الجوانب
- وتدخل على فرن ساخن درجة حرارة 180 درجة مئوية حتي تنضج تماماً
- تخرج من الفرن وتترك حتي تبرد تماماً وتقطع من الجوانب
- ونقوم بالف السويسرول أولاً قبل الحشو ثم يفرد ونضع طبقة الحشوة الكريمة الخفق
- ونلف السويسرول ويزين بالكريمة الخفق ويقطع إلى قطع دوائر ويقدم بالهنا والصحة.
طريقة عمل سويسرول بالفانيليا وبحشوة كريمة الخفق
المكونات
- كوب من الدقيق متعدد الاستخدام
- 5 عدد بيض
- نصف كوب سكر ناعم
- ملعقة صغيرة من الفانيليا
- ملعقة من البيكنج بودر
- ملعقة من حليب البودرة
- ملعقتين من زيت النباتي
- كريمة حشوة
طريقة تحضير سويسرول الفانيليا
- نقوم بخفق البيض مع الفانيليا والسكر بالمضرب الكهربائي جيداً حتي الخليط يكون سميك وناعم
- ثم نضيف الدقيق والبيكنج بودر والحليب البودرة ونقلب المكونات جيداً
- ثم نفرد الخليط في صاج مفرود بورق زبدة ونضع الخليط في الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية حتي ينضج تماماَ
- يخرج من الفرن ويترك حتي يبرد ونضع كريمة الخفق في المنتصف ونلف السويسرول ويقطع وبالهنا والصحة والراحة
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