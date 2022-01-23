طريقة عمل بسكويت العشر دقائق، بسكويت العشر دقائق بالزبدة كثير من السيدات ما يبحثن عن الوصفة وهي يتم تحضيرها في وقت لا تتجاوز مدته العشر دقائق ثم ندخله الفرن حتي ينضج فهي وصفة سريعة وذات طعم خطير ولهذا تقبل الكثيرات على تحضيرها كلما أرادو تناول بسكويت لذيذ وخفيف يفضل الجميع تناوله ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل بسكويت العشر دقائق بالزبدة ليصبح دايب في الفم سينال إعجاب الجميع.

طريقة عمل بسكويت العشر دقائق السادة بالزبدة دايب والطعم خطير

على الرغم من سهولة تحضيره إلا أنه يحتاج إلى عدة عوامل لنحاجه ومنها أنه يجب أن يتم نخل الدقيق جيداً قبل استخدامه والمكونات تكون بدرجة حرارة المطبخ وان يتم العجن بطريقة صحيحة لتحصلي على العجينة الطرية الجيدة.

المكونات

اثنان كوب من الدقيق.

كوب من الزبدة.

نصف كوب من الكريم شانتيه.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

طريقة التحضير

نخفق الزبدة مع الكريم شانتيه بالمضرب الكهربائي ثم نقلب كمية الدقيق مع البيكنج بودر ونضعها بالتدريج على الزبدة والكريم شانتيه ونعجن المكونات جميعاً مع بعضها حتي نحصل على عجينة طرية ناعمة ومتماسكة. نحضر صينية الفرن ونبدأ بتشكيل العجين على حسب الرغبة ثم نرص في الصينية ونشغل الفرن نار من أعلى ومن أسفل مع بعضهم ثم ندخل الصينية على درجة حرارة 180 درجة حتي يتحمر وجه البسكويت وينضج تماماً.

تحضير بسكويت العشر دقائق لفاطمة أبو حاتي

أولاً: المكونات

بيضة.

واحد ونصف كوب من الدقيق.

السكر نصف كوب.

الزيت نصف كوب.

البيكنج بودر ملعقة صغيرة

الفانيليا ملعقة صغيرة.

ثانياً: طريقة التحضير