وجبة سهلة للغداء والعشاء سريعة بمكونات بسيطة وبمذاق لذيذ وشهي ومميز

وجبة سهلة للغداء والعشاء ، من الوجبات الخفيفة والصحية اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، نظراً لاحتوائها على البطاطس الأكلة المفضلة لدى الجميع، كما تصلح لوجبة الغداء أو العشاء، كما تتميز بفائدتها الصحية، وبقيمتها الغذائية العالية أيضاً، نظرا لاحتوائها على عناصر غذائية عديدة، حيث تمد الجسم بالطاقة والحيوية، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها، حيث لا تتطلب وقت ولا مجهود، وبساطة مكوناتها أيضاَ، فهي غير مكلفة، ومكوناتها متوفرة في كل بيت أيضاً، وتحرص ربات البيوت على إعداد طعام صحي وشهي ومبتكر في نفس الوقت لأفراد أسرتهم، لذا تبحث عن طريقة تحضيرها كنوع من التغيير والتجديد في الأكلات، كما يمكنكم تجربة الباذنجان المقلي بالخلطة وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل وجبة سهلة للغداء والعشاء بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات وجبة سهلة للغداء والعشاء

تتكون وجبة سهلة للغداء والعشاء من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت أيضاً، وهي كالآتي:

400 جم لحم مفروم.

حبة بصلة مفرومة ناعم.

حبة فلفل أخضر حار مفروم ناعم.

2 فص ثوم مفروم ناعم

حبة جزرة مبشورة.

حبة فلفل أحمر مفروم ناعم.

ملح.

زعتر.

فلفل أسود.

بابريكا.

مقادير العجين

2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

كوب حليب (200 مل).

5 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

10 جم بيكنج بودر.

ملح.

240 جم دقيق.

حبة بطاطس مبشورة.ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم ناعم

مقادير الوجه

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على وجبة سهلة للغداء والعشاء بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي: