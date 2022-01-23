نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وجبة سهلة للغداء والعشاء سريعة بمكونات بسيطة وبمذاق لذيذ وشهي ومميز في المقال التالي
وجبة سهلة للغداء والعشاء ، من الوجبات الخفيفة والصحية اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، نظراً لاحتوائها على البطاطس الأكلة المفضلة لدى الجميع، كما تصلح لوجبة الغداء أو العشاء، كما تتميز بفائدتها الصحية، وبقيمتها الغذائية العالية أيضاً، نظرا لاحتوائها على عناصر غذائية عديدة، حيث تمد الجسم بالطاقة والحيوية، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها، حيث لا تتطلب وقت ولا مجهود، وبساطة مكوناتها أيضاَ، فهي غير مكلفة، ومكوناتها متوفرة في كل بيت أيضاً، وتحرص ربات البيوت على إعداد طعام صحي وشهي ومبتكر في نفس الوقت لأفراد أسرتهم، لذا تبحث عن طريقة تحضيرها كنوع من التغيير والتجديد في الأكلات، كما يمكنكم تجربة الباذنجان المقلي بالخلطة وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل وجبة سهلة للغداء والعشاء بكل سهولة، وبألذ الوصفات.
مكونات وجبة سهلة للغداء والعشاء
تتكون وجبة سهلة للغداء والعشاء من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت أيضاً، وهي كالآتي:
- 400 جم لحم مفروم.
- حبة بصلة مفرومة ناعم.
- حبة فلفل أخضر حار مفروم ناعم.
- 2 فص ثوم مفروم ناعم
- حبة جزرة مبشورة.
- حبة فلفل أحمر مفروم ناعم.
- ملح.
- زعتر.
- فلفل أسود.
- بابريكا.
- مقادير العجين
- 2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة.
- كوب حليب (200 مل).
- 5 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.
- 10 جم بيكنج بودر.
- ملح.
- 240 جم دقيق.
- حبة بطاطس مبشورة.ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم ناعم
مقادير الوجه
طريقة التحضير
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على وجبة سهلة للغداء والعشاء بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:
- نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه اللحم المفروم والبصل والفلفل الأخضر والفلفل الأحمر والثوم والجزر والملح والزعتر والفلفل الأسود والبابريكا، ثم نخلط جيدا حتى يتجانس الخليط.
- ثم نحضر وعاء عميق آخر، ثم نضيف إليه البيض، ثم نخفقه بالمضرب اليدوي.
- ثم نضيف إليه الحليب وزيت الزيتون والبيكنج بودر والملح والبقدونس، ثم نخلطهم جيدا بالمضرب اليدوي.
- بعد ذلك نضيف الدقيق ونخلط جيدا بالمضرب اليدوي.
- ثم نضيف البطاطس ونخلط جيدا بالمضرب اليدوي.
- ثم نحضر صينية بيركس مستطيلة، ثم ندهنها بالزيت النباتي، ثم نسكب فيها نصف كمية العجين ونساويها جيدا.
- بعد ذلك نوزع فوقها الحشوة ونساويها جيدا.
- ثم نوزع فوقها الكمية المتبقية من العجين ونساويها جيدا.
- ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ثم نتركها لمدة 40 دقيقة.
- بعد ذلك نخرج الصينية من الفرن، ثم نقطعها بالسكينة مربعات أو مستطيلات.
- ثم نوزع على الوجه الجبنة الموزاريلا المبشورة، ثم الشبت والفلفل، وأخيرا الكاتشب.
- ثم ندخل الصينية الفرن مرة ثانية على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ثم نتركها لمدة 15 دقيقة.
- بعد ذلك نخرج الصينية من الفرن.
- ثم نقدم وجبة سهلة للغداء والعشاء في طبق التقديم.
- وبالهنا والشفا.
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