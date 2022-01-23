الكيكة الشتوية الساخنة ألذ كيكة ساخنة على طريقة الشيف ناديه السيد

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عمر شويل - جدة الكيكة الشتوية الساخنة ، ألذ وأسرع كيكة ساخنة يمكن تناولها مع برودة الطقس الشديدة. ومع انخفاض درجات الحرارة الآن .واتجاه الكثيرون للمشروبات الساخنة والأكلات الدافئة. ومن أسرع وأجمل الحلويات الساخنة التي يمكن تناولها. هي الكيكة الشتوية، والتي تمتاز بطعمها الهادي والرائع . وفي نفس الوقت يتم تناولها وهي ساخنة وهشة وذائبة لتعطى الكثير من الطاقة والطعم الرائع.نقدم اليوم طريقة تحضير الكيكة الشتوية على طريقة الشيف العربية الرائعة نادية السيد. والتي أصبحت تقدم لنا الكثير من الوصفات المذهلة عبر المنصات الإلكترونية المختلفة. وكيكة اليوم لا تحتاج إلى الكثير من المكونات أو الاختراعات. فهي كيكة بسيطة وغير مكلفة.

مكونات الكيكة الشتوية الساخنة

لعمل كيكة اليوم، وهي كيكة فانيليا من الدرجة الأولى. نحتاج إلى بعض من المكونات الأساسية . ومكونات بسيطة للتزيين ومن الممكن أن نستغنى عنها إذا أحببتم تقديمها بدون تزيين. ويفضل عمل الكيكة في طاجن من الفخار أو في قالب من البيركس لتعطى شكل رائع وطعم مضبوط. ولعمل كيكة اليوم نحتاج إلى.

كوب وربع من الدقيق بمقدار 165 جرام

كوب إلا ربع من السكر بمقدار 150 جرام

نصف ملعقة كبيرة من البيكينج باودر

رشة بقيمة نصف ملعقة صغيرة من الملح

نصف كوب من الزبدة أو الزيت في درجة حرارة الغرفة

2 بيضة في درجة حرارة الغرفة

2 ملعقة صغيرة من الفانيليا

نصف كوب من الحليب مضاف له ملعقة كبيرة من الخل

علبة من الكريم كراميل الجاهز

طريقة الكيكة الشتوية الساخنة من الشيف نادية السيد

يتم عمل الكيك في صينية أو طاجن مقاس 24 بوصة. نقوم أولا في وعاء خارجي بإضافة المكونات الجافة معا . وهي الدقيق والبيكينج باودر والملح . نقلب المكونات الجافة معا جيدا. في وعاء آخر نقوم بخفق البيض جيدا ،ومن ثم نضيف له الفانيليا والسكر والزيت ونخفق مرة أخرى. نضيف بعدها المكونات الجافة للمكونات السائلة ونقلب بهدوء. ونضيف اللبن المضاف له ملعقة الخل.نحصل على خليط الكيك بقوام ثقيل قليلا. نقوم بتبطين الصينية بالزيت ونضع خليط الكيك فيها ونضعة بالفرن حتى النضج. ونختبره بخلة خشبية صغيرة.

نقوم بتجهيز الكريم كراميل كما هو مدون على العبوة. وذلك بإضافة الحليب والسكر حسب الرغبة إلى باودر الكريم كراميل. ونقلبه ونضعه على النار حتى نحصل على خليط كريمي نقوم بصبه فوق الكيكة وهو ساخن.ونزيينها بشرائح الشيكولاته البيضاء.

الجديد في الكيكة الشتوية هو تقطيعها وتناولها. وهي ساخنة دون الحاجة لوضع الكريم كراميل في البراد حتى يتجمد ، بل يتم تناوله وهو ساخن وكريمي. ومن الممكن إستبدال الكريم كراميل بالكاسترد لمن يحب تناوله. وسيعطي نفس النتيجة بالضبط، ونحصل منه على نفس القوام المطلوب من الكريم كراميل. ويفضل وضعه على الكيكة بالشكل الكريمي دون الحاجه لان يتجمد.

كيكة الطاسة في عشر دقائق بدون بيض أو حليب

كيكة الطاسة بالشيكولاته بدون فرن. نحتاج إلى القليل فقط من المكونات الخاصة بالكيك والمتوفرة في كل منزل. مع طريقة عمل صوص الشيكولاته الكريمي والرائع دون الحاجة إلى شيكولاته فقط بالقليل من الكاكاو. ولعمل كيكة اليوم نحتاج إلى بعض المكونات البسيطة. ويمكنكم معرفة الطريقة والمكونات بالكامل من كيكة الطاسة بالشيكولاته.