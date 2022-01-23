عمل حمص الشام المصري على أصوله أحلى مشروب يدفي في عز البرد، حيث يعد من المشروبات الشعبية المميزة التي يعشقها الكثير من أبناء الوطن العربي فإن لحمص الشام مذاق خاص ورائع كما أنه يساهم بشكل كبير في الحصول على الدفئ في ليالي الشتاء الباردة، لذلك نجد أن هناك الكثير من المحلات يكثرون من تقديم حمص الشام خاصة في فصل الشتاء لأن الطلب عليه يكون متزايد فضلاً عن القيمة الغذائية التي يقدمها كوب حمص الشام، واليوم سوف نقدم لكم أسهل طريقة وأجمل طريقة من أجل تحضير حمص الشام في المنزل بكل سهولة دون الخروج لتناوله في الخارج في هذه الأيام الباردة فيمكن بكل سهولة تحضيره في المنزل.

عمل حمص الشام المصري

حمص الشام المصري له مذاق خاص هناك الكثير من البلاد العربية تقدم حمص الشام على الطريقة الخاصة بها.

مكونات حمص الشام

كوب ونصف حمص.

ثلاث ملاعق كمون مطحون.

ملعقة كزبرة جافة.

ملعقة ونصف من الشطة.

بابريكا مقدار ملعقة صغيرة.

صلصة حارة مقدار ملعقة صغيرة.

نصف ملعقة من ملح الطعام.

ملعقة من الزنجبيل البودرة.

طريقة تحضير الحمص

نقوم أولاً بنقع الحمص لمدة يوم في الماء. بعد ذلك نقوم بتغير الماء ووضع ماء جديدة ورفع الحمص على النار. نترك الحمص على النار حتى ينضج. ثم نقوم بإضافة البهارات المذكورة على الحمص ويغلي غلوة وحدة. بعد ذلك نضعه في أكواب ونضيف عليه عصير الليمون. ويقدم ساخنًا وصحتين وعافية.

طريقة عمل حمص الشام في البيت

كيلو حمص شام.

ملعقة كبيرة شطة.

ملح حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة كمون.

ليمونة.

5 ملاعق من عصير الطماطم.

طريقة التحضير

نقوم بغسل الحمص ووضعه على النار لمدة 15 دقيقة وحتى ينضج. بعد ذلك نقوم بتصفيته ووضع ماء نظيف. ثم نضيف المكونات المذكورة عليه ويمكن إضافة القليل من مرقة الدجاج ويمكن الاستغناء عنها. نخلط المكونات مع الحمص جيدًا ونتأكد من أن المكونات امتزجت. ثم نضيف حمص الشام في أكواب ونقدمه ساخنًا ونعصر على الوجه ليمونة. يمكن زيادة الشطة أو تقليلها حسب الرغبة.

فوائد حمص الشام

إن حمص الشام له العديد من الفوائد الصحية للجسم فليس فقط ذو مذاق طيب وشهي ويساعد على تدفئة الجسم بل إن حمص الشام له الكثير من الفوائد ومنها أنه يعمل على السيطرة على الشهية المفتوحة ويجعل الإنسان يشعر بالشبع لفترات طويلة مما يساعد على إنقاص الوزن بسهولة، كما أن حمص الشام غني بالبرويتن والألياف والتي تساعد على تنظيم حركة الجهاز الهضمي والأمعاء، كما أنه يحافظ على قوة وسلامة عضلات الجسم لاحتوائها على كمية كبيرة من البروتين فضلاً عن الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتوي عليها حمص الشام.