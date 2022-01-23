طريقة عمل حلوى ليالي لبنان بطريقة سهلة في المنزل للحصول على أجمل طعم

حلوي ليالي لبنان من الأكلات السريعة والتي يمكن عملها بسهولة، ومن مكونات بسيطة من المنزل، كما أن طريقة عمل ليالي لبنان لا تحتاج إلي وقت ولا بذل جهد كبير، وتتميز بطعم شهي ولذيذ، وهي من أكثر الحلويات المشهورة في بلاد الشام، ويقوم بعمل ليالي لبنان الكثير من الأسر في جميع دول العالم، نظراً لأنها سريعة التحضير ولها طعم مميز، كما أنها تعمل علي إمداد الجسم بعناصر كثيرة تساعده علي النشاط والحيوية، فهي غنية بالقشطة واللبن، كما أنها من الوصفات السهلة التي يمكن عملها في أي وقت من المنزل بسهولة.

تحضر حلوي ليالي لبنان في المناسبات والأعياد، وأيضا في شهر رمضان الكريم، فهي من الحلويات المعروفة في دولة لبنان العربية، وعرفها الكثير من الدول الأخري، وقاموا بالبحث عن طريقة عمل ليالي لبنان ومن مكوناتها القشطة والفستق واللبن وأيضا المستكة، كما أن هذه الحلوي يحبها الصغير والكبير، لما لها من طعم مميز.

مقادير ليالي لبنان

تحتاج حلوي ليالي لبنان إلي مكونات بسيطة، فهي غير مكلفة ولا تحتاج إلي وقت كبير، ويمكن عملها في المنزل بسهولة، كما أنه يبحث الكثير عن طريقة عمل ليالي لبنان بالقشطة، نظرا لأنها سريعة التحضير ولها مزاق لذيذ، وتعد من الحلويات الشهيرة، ولها فوائد كثيرة فهي مفيدة للجسم وتمده بالطاقة والنشاط،ويمكن تحضيرها من خلال الخطوات الآتية:

٤ أكواب من اللبن.

كوب سميد.

ربع كوب من السكر.

ملعقة من ماء الورد.

كوب قشطة.

نصف كوب فستق.

٣ حبات من المستكة.

طريقة عمل ليالي لبنان

يمكن عمل ليالي لبنان في المنزل بطريقة بسيطة وسهلة، فهي لا تستهلك وقت كبير، كما أن هذه الطريقة هي من أشهر الطرق الموجودة في بلاد الشام، ولا تحتاج إلي الكثير من الوقت والجهد، ويمكن عملها بسهولة من خلال الخطوات التالية: