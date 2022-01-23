بكيلو من القشطة هتعملي 2 كيلو سمن بلدي بقوام وطعم ورائحة احسن من الجاهزة

بكيلو من القشطة هتعملي 2 كيلو سمن بلدي، أفضل أنواع الدهون الطبيعية هي السمن البلدي والتي من خلالها من الممكن أن نقوم بعمل أشهى وأفضل الوصفات، حيث تعتبر من أكثر المكونات الدهنية الصحية والتي من الممكن أن نقوم بعملها من خلال استعمال مكونات بسيطة، وتلك المكونات تساعد في التحضير لأفضل المكونات الدهنية والتي تخلو تماما من أي زيوت مهدرجة، أو مواد دهنية ضارة، لذا فهي تعطي أفضل نكهة لكل المأكولات ولكن من دون أن تتسبب في أضرار مكونات السمن النباتي المهدرج الصناعي الغير صحي، ومن خلال ما يلي نوضح أهم المكونات الأساسية لوصفة السمن البلدي وطريقة تحضيرها.

طريقة عمل السمن البلدي بكيلو قشطة

لسمن البلدي من المكونات الدهنية والتي لها محتوى غذائي عالي القيمة حيث تتوفر فيها مجموعة من الفيتامينات والمواد الغذائية من المعادن، كما تحتوي على البروتين، وتعد من أهم المكونات من النوع الدهني والتي يسهل على ربات البيوت القيام بتحضيرها لنها تعد من مواد مشتقات الحليب ومن خلال خطوات بسيطة سيكون من السهل تحويل تلك المشتقات إلى نوع السمن البلدي، ومن خلال الآتي توضيح للمكونات من اليسير حال توفر المكونات القادمة أن يتم تحضير السمن البلدي بأقل وقت ممكن والمكونات تكون كما يلي:

مكونات إعداد السمن البلدي

كيلو من القشطة.

مكعبات من الثلج.

وعاء مناسب.

قدر ملائم.

طريقة التحضير للسمن البلدي

السمن البلدي من السهل الحصول عليه فور الاستخدام للمكونات السابقة حيث يتم وضع القشطة البلدي في وعاء يكون مناسب.

ومن ثم نبدأ ربة المنزل في الاستعمال للمضرب اليدوي، ومن ثم تقوم بالتقليب المستمر وبشكل سريع قدر المستطاع.

وهذا لزيادة فصل المكون الدهني في القشطة عن أي سوائل قد تكون محتوية عليها ولا بد من إضافة مكعبات الثلج مع الاستمرار في التقليب بالمضرب.

حتى نجد أن الزبد قد انفصلت عن الماء وتحولت القشطة إلى الزبد والماء فتقوم بتصفية الزبد بشكل جيد من الماء ووضعها في قدر ملائم.