هتعمليها كل يوم.. الجبنة الموتزريلا المطاطية في البيت ب3 مكونات فقط بنفس قوام وطعم الجاهزة

من أبرز الأشياء التي يكون لها طعم لذيذ مميز في البيتزا والمكرونة المتعددة هي الجبن المطاطية التي يكون لها طعم مختلف ومميز وتجعل البيتزا طعم مميز ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد هذه الجبنة داخل المنزل وهي الجبنة المطاطية ربنا اعتدنا دائما نقوم بشراء هذا الجبن ‏من الخارج ولكن من خلال هذا المقال سنتحدث عن الطريقة التي يمكن من خلالها إعداد الجبن المطاطي داخل المنزل باستخدام مكونات طبيعية ‏ولا يحتاج هذا النوع من الجبن إلى العديد من المكونات ولكن يجب الحرص على استخدام الطريقة الصحيحة حتى نحصل على الجبن المطاطي الذي نرغب في الحصول عليه.

‏مكونات طريقة عمل الجبن المطاطية في المنزل

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فيما يلي سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع عمل الجبن المطاطي في المنزل وهذه المكونات هي:

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كيلو من الحليب طازج كامل الدسم.

1\2‬ كوب من الخل او ‫1\2‬ كوب من عصير الليمون.‬‬

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‏ ملعقة خشبية حتى تساعد في تحريك المكونات.

‏قدر كبير حتى نقوم بإعداد الحليب فيه.

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طريقة عمل الجبنه المطاطية

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فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد الجبن المطاطي في المنزل وهذه الخطوات هي:

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