نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هتعمليها كل يوم.. الجبنة الموتزريلا المطاطية في البيت ب3 مكونات فقط بنفس قوام وطعم الجاهزة في المقال التالي
من أبرز الأشياء التي يكون لها طعم لذيذ مميز في البيتزا والمكرونة المتعددة هي الجبن المطاطية التي يكون لها طعم مختلف ومميز وتجعل البيتزا طعم مميز ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد هذه الجبنة داخل المنزل وهي الجبنة المطاطية ربنا اعتدنا دائما نقوم بشراء هذا الجبن من الخارج ولكن من خلال هذا المقال سنتحدث عن الطريقة التي يمكن من خلالها إعداد الجبن المطاطي داخل المنزل باستخدام مكونات طبيعية ولا يحتاج هذا النوع من الجبن إلى العديد من المكونات ولكن يجب الحرص على استخدام الطريقة الصحيحة حتى نحصل على الجبن المطاطي الذي نرغب في الحصول عليه.
مكونات طريقة عمل الجبن المطاطية في المنزل
فيما يلي سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع عمل الجبن المطاطي في المنزل وهذه المكونات هي:
- كيلو من الحليب طازج كامل الدسم.
- 1\2 كوب من الخل او 1\2 كوب من عصير الليمون.
- ملعقة خشبية حتى تساعد في تحريك المكونات.
قدر كبير حتى نقوم بإعداد الحليب فيه.
طريقة عمل الجبنه المطاطية
فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد الجبن المطاطي في المنزل وهذه الخطوات هي:
- نحضر قدر كبير نضع فيه كمية كبيرة من الحليب بعد ذلك نترك الحليب حتى يغلي ونستمر في التحريك الحليب باستخدام ملعقة خشبية.
- بعد ذلك نقوم باضافة عصير الليمون والخلق بشكل تدريجي مع استمرار التحريك المكونات الموجودة في القدر سنلاحظ مع الوقت بداية تجمع بعض الكتل الموجودة في قاع القدر.
- نستمر في التحريك حتى تصبح هذه الكتل كبيرة ويمكن الحصول عليها و تجميعها في كرة كبيرة.
- بعد ذلك نقوم بوضع هذه الكره داخل بعض الماء المتجمد حتى تصبح متماسكة.
- تكون هذه الكره أصبحت مطاطية يمكن الآن تقطع إلى قطع صغيرة واستخدامها في أي أنواع الطعام.
- بعد ذلك نقوم به تقطيع هذا الجبن إلى قطع صغيرة و تخزينها في الثلاجة يفضل تخزين هذا الجبن داخل الفريزر حتى يبقى الوقت طويل دون أن يفسد داخل الثل
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