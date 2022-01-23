سر التتبيلة الخطيرة.. طريقة عمل الباذنجان المخلل بتاع افخم المطاعم بطعم يجنن

من أهم الأطباق من نوع المخللات التي من الممكن أن يتم عملها وبكل سهولة في المنزل من خلال توفر مكونات هامة وتلك المكونات تعطي أفضل نكهة للباذنجان المخلل، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم ما يجب إدخاله من مكونات بسيطة تساعد في الحصول على أفضل الوصفات من الباذنجان المخلل والذي يكون من السهل عمله في البيت من خلال مكونات وخطوات بسيطة نتطرق لها عبر الآتي من تلك الفقرات القادمة.

مكونات الباذنجان المخلل

خضر الباذنجان يعد واحد من أهم نوعيات الخضار ويسهم في عمل العديد من الأطباق الصحية والتي من الممكن أن يتم عملها وتحضيرها، ومن الممكن عمل مخلل باذنجان بالاستعانة بمكونات لحشو الباذنجان وعمل خلطة التخليل المميزة، حيث أن تنوع الطرق التي من الممكن أن يتم بها تخليل الباذنجان يجعل ربة المنزل تحتار في معرفة أفضل طريقة لذا نقدم أهم الخطوات وأفضل الطرق لتخليل الباذنجان، وهذه الطريقة نتعرف عليها من خلال ما يلي من تلك السطور المقبلة من الممكن أن نقوم بالتحضير السريع لوصفة الباذنجان المخلل باستخدام المكونات الآتية:

كيلو من الباذنجان صغير الحجم.

ملح والقليل من الكمون.

فلفل أخضر وفلفل أحمر.

القليل من الشطة.

شرائح من الليمون.

القليل من الخل.

كمية مناسبة من الماء.

ثوم مهروس.

طريقة تحضير الباذنجان المخلل

من الممكن أن يتم التخليل للباذنجان من خلال الاعتماد على الخطوات القادمة: