نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر التتبيلة الخطيرة.. طريقة عمل الباذنجان المخلل بتاع افخم المطاعم بطعم يجنن في المقال التالي
من أهم الأطباق من نوع المخللات التي من الممكن أن يتم عملها وبكل سهولة في المنزل من خلال توفر مكونات هامة وتلك المكونات تعطي أفضل نكهة للباذنجان المخلل، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم ما يجب إدخاله من مكونات بسيطة تساعد في الحصول على أفضل الوصفات من الباذنجان المخلل والذي يكون من السهل عمله في البيت من خلال مكونات وخطوات بسيطة نتطرق لها عبر الآتي من تلك الفقرات القادمة.
مكونات الباذنجان المخلل
خضر الباذنجان يعد واحد من أهم نوعيات الخضار ويسهم في عمل العديد من الأطباق الصحية والتي من الممكن أن يتم عملها وتحضيرها، ومن الممكن عمل مخلل باذنجان بالاستعانة بمكونات لحشو الباذنجان وعمل خلطة التخليل المميزة، حيث أن تنوع الطرق التي من الممكن أن يتم بها تخليل الباذنجان يجعل ربة المنزل تحتار في معرفة أفضل طريقة لذا نقدم أهم الخطوات وأفضل الطرق لتخليل الباذنجان، وهذه الطريقة نتعرف عليها من خلال ما يلي من تلك السطور المقبلة من الممكن أن نقوم بالتحضير السريع لوصفة الباذنجان المخلل باستخدام المكونات الآتية:
- كيلو من الباذنجان صغير الحجم.
- ملح والقليل من الكمون.
- فلفل أخضر وفلفل أحمر.
- القليل من الشطة.
- شرائح من الليمون.
- القليل من الخل.
- كمية مناسبة من الماء.
- ثوم مهروس.
طريقة تحضير الباذنجان المخلل
من الممكن أن يتم التخليل للباذنجان من خلال الاعتماد على الخطوات القادمة:
- قومي بالتنظيف الجيد للباذنجان.
- سلق الباذنجان بالماء المغلي عشر دقائق.
- تصفية الباذنجان تماما من المياه.
- بدء التجهيز لخلطة الباذنجان في الكبة
- وضع الثوم والفلفل الأخضر والأحمر مع الشطة بالكبة وبدء الخلط للحشوة.
- فتح ثمار الباذنجان والتي قد تم سلقها وبدء الحشو بخلطة الثوم والفلفل.
- بعد الانتهاء من الحشو للباذنجان يتم وضعه مرصوصا في داخل حاوية ملائمة مع شرائح من الليمون.
- بعدها نقوم بعمل المحلول للتخليل من الماء مع الملح والخل والقليل من مكون عصير الليمون مع التقليب ويتم إضافة المحلول للباذنجان وإغلاق الحاوية جيدا، والتخليل يكون خلال أقل وقت وضعي في الثلاجة.
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