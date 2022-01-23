طريقة عمل كمونية اللحم اللذيذة لأجمل وأشهى وجبة غداء

تعد الكمونية من الوجبات التى لها طعم مميز ومختلف، وهى من الأكلات التى ارتبط تقديمها فى المناسبات او العزومات بجانب الأرز الأبيض، وتحتوي على قيمة غذائية عالية لما تحتويه من مكونات مفيدة ومغذية، وهى تصلح كوجبة غداء متكاملة العناصر الغذائية وهى وجبة محببة لدى الكثيرين، كما ان مكونات التوابل الاساسي لها يحتوي على العديد من الفوائد للجسم الذي يجعل هذه الوجبة مميزة عن وصفات اللحمة الأخرى، لذلك تبحث الكثير من السيدات عن طرق مختلفة لتقديم اللحمة بنكهات مختلفة عن الطرق التقليدية، لذا سوف نقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير كمونية اللحم بالتفصيل.

مكونات كمونية اللحم

تتكون كمونية اللحم من مكونات بسيطة جداً ومتوفرة فى يد الجميع وهى كالتالي:

كيلو من اللحم.

٢ ملعقة صغيرة من الكمون.

٢ حبة من البصل.

٤ ملعقة كبيرة من الزبدة.

ثمرة من الفلفل الأخضر.

٢ ملعقة كبيرة من الصلصة.

١/٢ لتر من عصير الطماطم.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

١/٤ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملح حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل كمونية اللحم سهلة وبسيطة جداً فهيا بنا نتعرف عليها سوياً وهى كمايلي:

نقوم بغسل اللحمة كويس وتقطيعها إلى قطع متوسطة الحجم. ثم نحضر حلة مناسبة ونضع بها الزبدة ونضعها على النار حتى تسخن، ثم نضيف عليها قطع اللحمة ونشوحها حتى تأخذ لون من جميع الأتجاهات. بعد ذلك نقطع البصل إلى حلقات ونضيفه على اللحمة والفلفل الأخضر ونستمر فى التقليب حتى يذبل. ثم نضيف عليه عصير الطماطم والبهارات المشكلة و الفلفل الأسود والكمون والبابريكا والصلصة ونقلبهم مع بعض كويس حتى تمتزج المكونات مع بعضها تماماً وتغلي. نضيف عليهم كوبين من الماء ونكركهم كويس ثم نغطيهم ونتركهم على نار متوسطة لمدة ٣٠ دقيقة. ثم نقوم بإضافة الملح ونقلبها ونغطيها ونتركها مرة أخرى حتى تمام النضج. بعد ما تستوي خالص يمكنك ادخالها الفرن لمدة ١٥ دقيقة حتى تأخذ شكل عند تقديمها او يمكنك تقديمها كما هي مع تزينه بالبقدونس المفروم وبالف صحة وعافية.

فوائد الزبدة

هناك بعض الفوائد الصحية الزبدة سوف نتعرف على بعضها فى هذا المقال وهى كالتالي: