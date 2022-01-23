بطاطس المطاعم الشهيرة.. ملعقة سحرية ضعيها على البطاطس هتبقي مقرمشة ومش هتشرب زيت نهائيا

رغم انه لم تحاول بقدر الإمكان إعداد البطاطس المقلية في المنزل بطرق مختلفة حتى تساعد الأطفال على تناولها إلى أن الأطفال لا زالوا يفضلون تناول البطاطس المقرمش في المطاعم خصوصا مطاعم الوجبات السريعة التي تقوم بإعداد البطاطس بطريقة مميزة ولكن ما سر هذه البطاطس ولماذا تكون مقرمش إلى هذا الحد ولها طعم لذيذ مختلف عن البطاطس التي يقوم بإعدادها في المنزل من خلال هذا المقال سنتحدث عن السر الذي يساعدنا على قلى البطاطس المقرمش مثل المطاعم حتى يكون لها نفس الطعم ‏وسنتحدث أيضا عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع أن هذه البطاطس بطريقة سهلة.

‏مكونات قلى البطاطس المقرمشة مثل المطاعم

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فيما يلي سنتحدث عن بعض المكونات التي تساعدنا على إعداد البطاطس المقرمشة بطريقة مختلفة وهذه المكونات هي:

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ثلاث حبات كبيرة من البطاطس.

ملعقة من الملح.

ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقة من بودرة الثوم.

ملعقة من بودرة البصل.

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طريقة قلى البطاطس المنزل مثل المطاعم

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فيما يلي سنتحدث عن خطوات نحتاج إليها حتى نستطيع قلى البطاطس في المنزل مثل المطاعم وهذه الخطوات هي:

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