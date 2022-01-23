نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطاطس المطاعم الشهيرة.. ملعقة سحرية ضعيها على البطاطس هتبقي مقرمشة ومش هتشرب زيت نهائيا في المقال التالي
رغم انه لم تحاول بقدر الإمكان إعداد البطاطس المقلية في المنزل بطرق مختلفة حتى تساعد الأطفال على تناولها إلى أن الأطفال لا زالوا يفضلون تناول البطاطس المقرمش في المطاعم خصوصا مطاعم الوجبات السريعة التي تقوم بإعداد البطاطس بطريقة مميزة ولكن ما سر هذه البطاطس ولماذا تكون مقرمش إلى هذا الحد ولها طعم لذيذ مختلف عن البطاطس التي يقوم بإعدادها في المنزل من خلال هذا المقال سنتحدث عن السر الذي يساعدنا على قلى البطاطس المقرمش مثل المطاعم حتى يكون لها نفس الطعم وسنتحدث أيضا عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع أن هذه البطاطس بطريقة سهلة.
مكونات قلى البطاطس المقرمشة مثل المطاعم
فيما يلي سنتحدث عن بعض المكونات التي تساعدنا على إعداد البطاطس المقرمشة بطريقة مختلفة وهذه المكونات هي:
- ثلاث حبات كبيرة من البطاطس.
- ملعقة من الملح.
- ملعقة من الفلفل الأسود.
- ملعقة من بودرة الثوم.
- ملعقة من بودرة البصل.
طريقة قلى البطاطس المنزل مثل المطاعم
فيما يلي سنتحدث عن خطوات نحتاج إليها حتى نستطيع قلى البطاطس في المنزل مثل المطاعم وهذه الخطوات هي:
- أولا نقوم بتقطيع البطاطس إلي اصابع طويلة بعد ذلك نقوم بعمل السر الذي يحدث في المطاعم هو وضع قدر يحتوي على الماء على النار حتى يغلي بعد ذلك نضيف له اصابع البطاطس حتى تكون اصابع بطاطس ناضجة.
- نضيف إلى الماء المغلي ملعقة من الملح وملعقة من الفلفل الأسود وبودرة الثوم بودرة البصل.
- نترك البطاطس داخل الماء تقريبا لمدة دقيقة واحدة بعد ذلك مخرج البطاطس فورا حتى لا تنضج تماما.
- بعد ذلك نحضر طاسة ونضع فيها ثلاث ملاعق من الزيت حتى يصبح الزيت الساخن تماما.
- بعد ذلك نضع البطاطس داخل هذا الزيت حتى تكون البطاطس مقلية.
- وتكون البطاطس بعدها جاهزة للاستخدام يمكن وضع بعض التوابل على البطاطس من الخارج.
- يمكن وضع البطاطس داخل الصينية وتركها في الفرن لبعض الوقت حتى تصبح مقرمش اكثر إذا كنا نريد تناول البطاطس وهي مقرمش او جافة إلى حد ما.
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