احلي من المطاعم.. طريقة عمل عجينة الكريب بمكونين فقط هشة ولذيدة مش هتشتري الجاهزة تاني

الكريب من أهم العجائن التي من الممكن أن نحصل عليها من خلال استعمال مكونات بسيطة وبخطوات سهلة يكون من اليسير على ربات البيوت الحصول على عجينة الكريب المميزة والتي من الممكن أن تقوم بعمل أفضل وأشهى وصفات المعجنات من خلال عجينة الكريب السهلة وبالخطوات والمقادير البسيطة تستطيعين الحصول على أفضل وصفات من الحلو أو الحادق وبدون جهد، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات التالية نتحدث بالتفصيل عن أهم المكونات مع بيان طريقة التحضير المتبعة للكريب.

مكونات عمل عجينة الكريب

وصفة الكريب من الممكن القيام بتحضيرها من خلال الاستعمال لمكونات بسيطة، وتلك المكونات تعطي أفضل نتيجة لوحدات من الكريب سهلة الحشو بالمربى بأنواعها أو بالنوتيلا، أو أنواع الأجبان المختلفة لعمل أفضل وجبة خفيفة ومميزة وسهلة التحضير لكن في البداية لا بد من التحضير لمكونات هامة من خلالها نقوم بعمل الكريب بأبسط طريقة وبمكونات متوفرة في كل البيوت، ومن أهم المكونات ما يلي في النقاط القادمة من الممكن أن نقوم بعمل عجينة الكريب من خلال الاعتماد على المكونات التالية:

كوبان من الدقيق المنخول.

كوب من الماء الفاتر.

ذرة من الملح.

ملعقة من السكر.

ملعقة من الخل.

بيضتان.

ملعقة من الفانيليا.

طريقة تحضير عجينة الكريب

عجينة الكريب يتم الإعداد بمنتهى السرعة لها في الخلاط، حيث يساعد الخلاط في الحصول على عجينة الكريب بمنتهى السهولة.

ومن دون الاستهلاك للوقت الطويل في التحضير حيث تقوم ربة المنزل بخطوة التحضير للعجينة من خلال وضع الدقيق مع الماء مع التقليب بواسطة دورق الخلاط.

ثم يضاف البيض ومن ثم يعاد تشغيل الخلاط، ومن ثم نضع كل المكونات التي تكون متوفرة لعمل عجين خفيف القوام يكون من السهل الحصول عليه ناعم تماما.

وخالي من أي تكتل ومن ثم يوضع العجين بالوعاء الملائم ويتم استعمال المغرفة في الحصول على وحدات الكريب.

وهذا ما يكون من خلال تسويتها على نار تكون متوسطة وباستعمال طاسة، وبتلك الطريقة نحصل على العجينة.