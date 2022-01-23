أسهل طريقة عمل الفول المدمس في المنزل زي المحلات

الفول المدمس يعد من الأكلات الشعبية التي يقبل عليها الكثير من الأشخاص؛ حيث أنه طبق أساسي على مائدة الإفطار ويعتبر وجبة رئيسية على مائدة سحور رمضان، كما أن الفول المدمس أكلة المصريين المفضلة وأصبحت عالمية؛ وأنه تصنع الآن معلبات تتداول في جميع بلدان العالم والكثير من السيدات يرغبون معرفة طريقة عمله مثل المحلات لذلك نعرض لكم أفضل الطرق لعمله.

أسهل طريقة عمل الفول المدمس في المنزل

الفول المدمس من الأكلات التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص وإليكم الآن المكونات التالية:

نصف كيلو من الفول الجاف.

نصف كوب من العدس الأصفر.

ثلاث من حبات الطماطم تقطع مكعبات صغيرة.

مقدار مناسب من الماء الدافئ.

طريقة التحضير

ينقى الفول ويغسل جيدا.

يتم وضع وعاء مناسب به قدر كافي من الماء على نار متوسطة حتى يغلي ثم نسكب الماء المغلي على الفول، ونتركه ليلة كاملة أو 4 ساعات على الأقل.

ثم في صباح اليوم التالي نضع الفول في الدماسة، ونضع عليه الطماطم والعدس ونغطيه بالماء.

ومن ثم نرفعه على نار هادئة جدا ومباشرة الدماسة بين الحين والأخر ونزيدها ماء حتى لا تجف.

بعد أن يمر ثلاث ساعات يتم رفع الفول من على النار، ويتم هرسه جيدا.

بعد ذلك يرفع على النار مرة أخرى حتى يتم نضجه.

عندما يصبح الفول جاهز تمام يتم تنزيله من على النار.

والآن أصبح الفول جاهز للتحضير.

طريقة تحضير طبق الفول

الآن يمكنك تحضير طبق الفول اللذيذ باتباع الخطوات التالية:

يتم إحضار طبق عميق ونضع به ثلاث ملاعق من الزيت الحار وفلفل أخضر مقطع قطع صغيرة.

يقلب الفلفل في الزيت لمدة دقيقة ثم يتم إضافة الفول وقليل من الماء.

عندما يغلي يتم إضافة ملح وكمون وزيت وليمون وتقلب المكونات جيدا حتى تمتزج التوابل جيدا.

والآن يتم الاستمتاع بالطعم الرائع لطبق الفول.

فوائد تناول الفول المدمس