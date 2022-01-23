بكوبان من الدقيق فقط طريقة عمل الغريبة الناعمة سهلة وسريعة وطعم لذيذ الطريقة الأصلية

هناك بعض الأطعمة والحلويات التي تنتقل من جيل إلى جيل ، ومهما كانت تعتبر منذ زمن طويل أحد أسس تحضير الطعام ، فلا توجد ربة منزل قادرة على تحضيرها بسهولة ، ومن بين هذه الأطعمة “الغريبة” و الحلويات ، بينما يربطها بعض الأشخاص بالأعياد، من المهم فقط معرفة كيفية التحضير لأنها لا تقتصر على المناسبات فقط، يمكن تقديمها للضيوف في أي وقت من السنة ، ويمكنك تحضيرها لعائلتك كما يحبون وهذا لأنها حلويات غير ضارة، بالإضافة إلى أنها لا تحتوي على ألوان أو نكهات أو ألوان صناعية وبعض الحلويات المباعة من الخارج ، فأنت تحضر هذه الحلوى وتضمن أنها جيدة وصحية ، ولكل امرأة تريد التعلم أليكم:

أسرع طريقة لعمل الغريبة الناعمة

المكونات:

كوبان من الدقيق

ربع ملعقة من الملح

كوب من السمنة الباردة من الثلاجة

كوب إلا ربع من السكر بودر م نخول

1 بياض بيضة

ملعقة فانيليا

للتزيين:

فستق أو لوز أوبندق أو زبيب أو صنوبر كما ترغبين ويحبون عائلتك.

طريقة الأعداد: