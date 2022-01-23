نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكوبان من الدقيق فقط طريقة عمل الغريبة الناعمة سهلة وسريعة وطعم لذيذ الطريقة الأصلية في المقال التالي
هناك بعض الأطعمة والحلويات التي تنتقل من جيل إلى جيل ، ومهما كانت تعتبر منذ زمن طويل أحد أسس تحضير الطعام ، فلا توجد ربة منزل قادرة على تحضيرها بسهولة ، ومن بين هذه الأطعمة “الغريبة” و الحلويات ، بينما يربطها بعض الأشخاص بالأعياد، من المهم فقط معرفة كيفية التحضير لأنها لا تقتصر على المناسبات فقط، يمكن تقديمها للضيوف في أي وقت من السنة ، ويمكنك تحضيرها لعائلتك كما يحبون وهذا لأنها حلويات غير ضارة، بالإضافة إلى أنها لا تحتوي على ألوان أو نكهات أو ألوان صناعية وبعض الحلويات المباعة من الخارج ، فأنت تحضر هذه الحلوى وتضمن أنها جيدة وصحية ، ولكل امرأة تريد التعلم أليكم:
أسرع طريقة لعمل الغريبة الناعمة
المكونات:
- كوبان من الدقيق
- ربع ملعقة من الملح
- كوب من السمنة الباردة من الثلاجة
- كوب إلا ربع من السكر بودر م نخول
- 1 بياض بيضة
- ملعقة فانيليا
للتزيين:
- فستق أو لوز أوبندق أو زبيب أو صنوبر كما ترغبين ويحبون عائلتك.
طريقة الأعداد:
- في وعاء خاص بالمعجنات نقوم بوضع السمنة والسكر بودر، ومن ثم نخفق كلا من منهما بالخلاط الكهربائي أو بالمضرب اليدوي كما ترغبين.
- نستمر بالخفق حتي يتغير لون السكر والسمنة إلي القوام الكريمي، ومن ثم نقوم بإضافة بياض البيض مع الاستمرار في الخفق مع إضافة الفانيليا.
- ثم نقوم بإضافة الدقيق تدريجيا مع الخلط علي درجة خفيفة جدا، بمعني تقلب وليس خفق سريع أو تعجن مثل العجين تعامل معاملة خفق الكعكة، وهذا لأن لتنجح معكي الغريبة لابد من خفقها بخفة حتي يمتزج الدقيق تماما يتم توقف الخفق بعدها.
- بعد ذالك نقوم بتقطيع خليط العجن قطع صغيرة علي هيئة كرة صغيرة، ثم ترص في صينية الخبز، ونقوم بضغطها برفق ثم نضع حبة التزيين التي تريديها وتفضليها فستق أو بندق أو سوداني أو زبيب كما تحبين.
- بعد أن يتم رصها بطريقة متباعدة عن بعضها، نقوم بإشعال الفرن على حرارة 180مئوية، ثم نقوم بإدخال الصينية الفرن مدة عشر دقائق ، كما عليكِ الانتباه لها في الفرن لإنها سريعة السواء وعندما يتغير لونها للذهبي من الأسفل وهي يتبدل لونها الأبيض تأكدي إنها قد تمت سواها جيداً.
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