نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للتخلص من مشاكل الشعر وإعادة حيويته استخدمي الوصفات الهندية لتطويله وتكثيفه في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفات هندية لتطويل الشعر وتكثيفه، لقد حاز الشعر الهندي على إعجاب جميع السيدات وجميعهم على حد السواء يطمحنَ في الوصول إلى شعر مثالي صحي قوي وخالي من مشاكل الشعر مثل التقصف والقشرة… وغيرها، لذلك وبعد بحث طويل توصلنا إلى أفضل الوصفات الطبيعية المستخدمة في الوصول إلى شعر مثالي كالهنديات وأفضل ونوضحها لكم في السطور التالية عبر موقعنا.

وصفات تطويل الشعر وتكثيفه

يعتبر الصبار (الألوفيرا) من أكثر العناصر الطبيعية الضفيرة بالمواد التي تحفز نمو الشعر وتكثفه، فضلا عن علاج مشاكل الشعر لكن استخدامه بطريقة خاطئة يزيد الطين بله ويرزق الشعر مما يعرضه لتساقط ومشاكل أخرى فلا بد من الاعتدال في استخدامه.

طريقة الاستعمال

احضري قطعة صبار واخرجي منها الهلام، ثم جففيه بقليل من الزيت ويفضل أن يكون برائحة عطرية.

بعد المزج دلكي شعرك من جذوره وحتى أطرافه مرتين بالأسبوع.

وصفة الحناء الشعر

يعتقد البعض أن الحنة مجرد مادة طبيعية لتغير لونه، لكنه بالإضافة إلى ذلك يمد الشعر بالكثير من الفيتامينات والمعادن التي تحفز نموه لزيادة طوله وكثافته في وقت طويل، والحصول على نتائج مبهرة استخدمي الوصفة التالية مرة واحدة بالأسبوع على الأقل.

ضعي كمية تكفي شعرك من الحنة وفقا لطوله وكثافته، ثم أضيفي كمية من المايونيز تتوافق مع كمية الحنة.

ثم إضافة الثوم المفروم ناعم جدا ويوضع علي الشعر حتى يجف ويغسل بالماء والشامبو.

وصفة البصل والعسل

البصل والعسل كل منهما له نتائج سريعة وفعالة في تقوية الشعر وزيادة طوله، كذلك إعادة بناء بصيلاته وطريقة استخدامه وتحضيره كالتالي

نحضر كمية وفيرة من البصل ونفرمها ناعم جدا، ثم نصفيها ونأخذ الماء منها.

ونضع ثلاث معالق عسل أبيض وندمجهم مع ماء البصل.

ثم تدلك فروة الشعر وأطرافه بالخليط ويترك لمدة ثلاثين دقيقة، للحصول على نتائج سريعة يفضل استخدامها يوميا لمدة ثلاثين يوم متتالية.

بالإضافة إلى الوصفات السابقة يوجد عدد لا نهائي من الوصفات التي يمكن استخدامها، كما أنها تعتبر آمنة تماما علي الشعر، لكن يجب الحذر من المواد التي تسبب حساسية للجلد منها.