نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة لبان الذكر لعلاج تجاعيد حول العينين وتقشير البشرة والجسم وفوائده لصحة الإنسان في المقال التالي

عمر شويل - جدة لبان الذكر (المر) هو مادة مستخرجة من الطبيعة، غالبًا ما تستخدم في كمشروب أو كبخور ، كما تم نشر وصفاته على بعض المواقع تحث المتابعين على استهلاكها لفوائدها العديدة والمهمة للصحة، كما أن كثير من الناس يشربون منقوعها، وقد تحسنت صحتهم بعدة طرق ، وقد ثبت أنها علاج رائع لحساسية الصدر، وقد ساعدت بالفعل في شفاء الكثير من الناس، والعديد من الوصفات والفوائد الأخرى فلنتعرف عليها في هذا المقال

وصفات لبان الذكر للبشرة والجلد

وصفة تقشير البشرة

المكونات:

1/2كوب من الشوفان

1/2كوب من السكر البني

1/4كوب زيت الجوجوبا

4 نقطتين زيت خزامي

قطرة من زيت لبان الذكر

طريقة الاستخدام:

نقوم بطحن الشوفان والسكر معا، ثم نقوم بإضافة كلا من الزيوت المتبقية مع جميع المكونات حتي يتكون خليط خشن، وعلي بشرة نظيفة يتم فرك الجسم والبشرة بالخليط بحركة دائرية لطيفة مدة عشر دقائق، ثم يتم غسل البشرة كما ستلاحظين كم بشرتك أصبحت ناعمة فهذا الخليط يعمل علي تقشير وإزالة الجلد الميت وتفتيح لون البشرة، ويتم تكرير خلطة التقشير مرتان أسبوعياً.

ترطيب عميق وشد التجاعيد حول العين

المكونات:

1/4كوب زيت أفوكادو

1/4كوب زيت جوز الهند

1 ملعقة شمع العسل

10قطرة زيت لبان الذكر

10قطرة زيت اللوز المر

5 قطرة زيت خشب الصندل

طريقة الاستخدام:

نقوم بخلط جميع المكونات سويا حتي يتم مزجهم تماما، ثم نقوم بدهن البشرة وحول العين بلطف مع التدليك مدة بضع دقائق، ثم يتم وضع الخليط يوميا ليلا وتغسل بشرتك صباحا، وسوف تلاحظ مدي ترطيب بشرتك وتخفيف الخطوط الموجودة حول العين، لحفظ الخليط في وعاء زجاجي جاف محكم الغطاء.

علاج الكيس الدهني

المكونات:

ثلاث قطرات من زيت لبان الذكر

ملعقة زيت الزيتون

طريقة الاستخدام:

نظرا لاحتواء زيت لبان الذكر على مادة مضادة للالتهاب وتسكين الألم، نقوم بخلط كلا من زيتي لبان الذكر والزيتون، ثم نقوم بدهن المكان الذي به إصابة، ويتم تكرارها 3 مرات على مدار اليوم.

فوائد منقوع لبان الذكر للصحة