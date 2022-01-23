بمقادير اقتصادية طريقة عمل كيكة الزبادي بالشربات في الخلاط هشة وخفيفة جدا ناجحة 100%

‏ما يميز كيكة الزبادي عن غيرها من انواع الكيكات ‏أن لها طعم لذيذ وفي نفس الوقت يتم اعدادها بشكل سريع ‏حتى تكون جاهزة للاستخدام ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد كيكة الزبادي ولكن باستخدام الشربات ‏ويجعل لها طعم مختلف ولذيذ كما أنه يجعلها هشة ‏ويمكن تناولها دائما والكيكة تتميز عادتن بأنها لا تحتاج إلى وقت طويل أثناء الاستعداد لأنها لا تحتاج إلى استخدام الخميرة ويمكن إعداد الكيك فورا داخل الفرن بعد الانتهاء من جميع المكونات من خلال هذا المقال سنتحدث عن مكونات إعداد كيكة الزبادي والطريق التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد كيكة الزبادي وما هي الاختلاف فات بين كيكة الزبادي والشربات والكيكة العادية.

مكونات طريقة عمل كيكة الزبادي بالشربات

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فيما يلي سنتحدث عن جميع المكونات التي نحتاج إليها أثناء إعداد كيكة الزبادي وهذه المكونات لا تختلف كثيرا عن طريقة إعداد الكيكة العاديه ولكنها تتميز باضافة الزبادي ‏وجميع هذه المكونات هي:

أربع أكواب من الدقيق.

نص ملعقة صغيرة من الملح.

اثنين كيس من الباكنج بودر.

كوب كبير من الزبدة السائلة او الزيت.

أربع علب من الزبادي.

‫1\2‬ ملعقة صغيرة من الفانيليا.‬

‫1\2‬ ملعقة صغيرة من الفانيليا.‬ كوبين من السكر الناعم.

ستة حبات من البيض.

مكونات إعداد الشربات

نحتاج إلى ‫1\2‬ كوب من السكر .‬

½ كوب من الماء.

‫1\2‬ ملعقة صغيرة من الليمون.‬

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طريقة إعداد كيكة الشربات في المنزل

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فيما يلي سنتحدث عن الطريقة التي يمكن من خلالها إعداد الكيكة:

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