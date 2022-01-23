طريقة عمل كيك الريد فيلفيت مثل الجاهزة ووفري أكثر من نصف ثمنها

طريقة عمل كيك الريد فيلفيت تتساءل عنها الكثير من محبي وعشاق تلك الكيكة الرائعة، تعد كيكة الريد فلفت من أفضل الكيكات التي يمكنك تناولها في المطاعم، ولكن تعد مكونات الكيك الأحمر بسيطة للغاية يمكن تحضيرها في البيت بكل سهولة وبمكونات رخيصة ومتوفرة في كل منزل، يمكنك توفير الكثير من المال إذا قمت بتحضير كيك ريد فيلفيت في المنزل بنفس الطعم الرائع الذي تستمتع به في المحلات، في هذا المقال من موقع “ثقفني” نقدم لكِ أسهل طريقة لعمل كيك بالريد فيلفيت في البيت.

مقادير كيك الريد فيلفت

لعمل الكيك

كوب من السكر.

نصف كوب من الزيت النباتي.

مكعب زبدة مذابة.

علبة لبن زبادي.

نصف كوب من الحليب كامل الدسم.

ثلاث بيضات.

ملعقة كبيرة فانيلا سائلة أو رشة فانيلا بودرة.

ملعقة كبيرة من الخل.

ملعقة ونصف كبيرة من لون الطعام الأحمر.

كوبين من الدقيق.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من الكاكاو.

رشة ملح.

لعمل الكريمة

كوب من الجبن الكريمي.

نصف كوب من الزبدة.

كوب من السكر البودرة.

كوب من كريمة الخفق.

طريقة عمل كيك الريد فيلفيت

بالمضرب اليدوي نخفق البيض مع الفانيلا ثم نضيف السكر والزيت والزبدة ونخفق.

نضع الزبادي والحليب ثم نخفق.

أخيراً نضيف اللون الأحمر السائل ونخفق حتى يتجانس اللون الأحمر.

نضع الدقيق ثم نضيف الكاكاو والبيكنج بودر ورشة الملح ثم نخلط كل المكونات حتى نحصل على خليط كيك شبه سائل بقوام خفيف.

نصب خليط الكيك في قالب مبطن بالزبدة والدقيق ثم ندخله الفرن على حرارة 180 درجة لمدة 40 دقيقة.

بعد أن تخرج من الفرن نتركها لتبرد ثم نقسمها إلى نصفين.

نسقي النصف الاسفل بصوص الريد فيلفت ثم نضع طبقة من الكريمة ثم نضع النصف الثاني من الكيك.

نغطي الكيك بطبقة من الكريمة ويمكن خبز كمية إضافية من الكيك وفركها باليد حتى تصبح حبيبات صغيرة تزين بها أعلى الكيك بالشكل حسب الرغبة أو تزين بها الجوانب، أو يمكن تزيين الكيك بقطع الفراولة أو الكرز.

اخليها الثلاجة وتصبح جاهزة بعد أن تبرد.

طريقة عمل صوص الريد فلفت