أسرار الوصفات الهندية وطول شعر الهنود بمكونات بسيطة حضريها بمنزلك

تبحث النساء دائما على وصفات طبيعية لتطويل الشعر وتنعيمة، فالشعر الطويل هو حلم كل النساء، لأن الشعر الطويل هو رمز جمال المرأة وزينتها، ويمتاز الهنود بالشعر الطويل الناعم بسبب وصفاتهم الطبيعية التي يستخدمونها لشعرهم، فتعد الحناء واحدة من هذه الخلطات فتعمل الحنة علي تغذية الشعر واعطاءه اللون المميز، فدائما تجد معدل البحث في جوجل ملئ بالبحث عن وصفات الشعر خاصا الوصفات الهندية، في الهند مليئة بالمكونات الطبيعية التي تستخدم في وصفات الشعر والتي يبحث عنها الكثير.

مكونات وصفة البيض لتطويل الشعر

بيض.

نصف كوب زيت زيتون.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

طريقة إعداد الوصفة واستخدامها

استخدام البياض فقط.

إحضار طبق ونضع فيه بياض البيض مع زيت الزيتون

نقوم بخفقه باستخدام المضرب الكهربائي أو اليدوي حتى يمتزجا جيدا.

نقوم بوضع العسل ويخلط جيدا.

غسل الشعر جيدا وتصفيفه.

نقوم بتقسيم الشعر إلى خصل صغيرة.

نقوم بوضع الخليط علي الشعر حتي يتم تغليف السعر بالكامل.

يترك على الشعر لمدة ساعة.

نقوم بغسل الشعر جيدا باستخدام الشامبو والماء الفاتر.

نقوم بتكرار هذه الخطوة مرة أسبوعيا.

مكونات وصفة الأفوكادو

ثمرة أفوكادو حسب طول وحجم الشعر.

ملعقتان من زيت جوز الهند.

ملعقة عصير ليمون.

طريقة إعداد الوصفة واستخدامها

نقوم بتقشير ثمرة الأفوكادو زهرية باستخدام الشوكة جيدا، حيث يحتوي الأفوكادو على الفيتامينات التي تعطي الشعر القوة.

نقوم بوضع زيت جوز الهند وخفقة، فزيت جوز الهند يعطي الشعر لمعان.

نضع الليمون حيث يحمي الليمون الشعر من التقصف

تمزج المكونات جيدا

نقوم بفرد الوصفة على الشعر.

تترك الخلطة على الشعر نصف ساعة.

نغسل الشعر جيدا بواسطة شامبو طبي.

مسرح الشعر بواسطة مشط خشبي.

مكونات وصفة الثوم وزيت الزيتون

ثلاث أكواب من زيت الزيتون البكر

عشر فصوص من الثوم.

زجاجة من الزجاج.

طريقة إعداد الوصفة واستخدامها