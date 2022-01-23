طريقة عمل الحلاوة الطحينية مثل المصانع وأحلى في منزلك وبخطوات بسيطة وغير مكلفة

منذ زمن ونحن صغار نتهافت علي أكل الحلويات، ونظرا لأننا لم نكن نملك الكثير إلا أن من حلوياتنا البسيطة هي الحلاوة الطحينية، كنا نأكلها في كل الأوقات، كانت أمهاتنا تتفنن في عمل وجباتنا المدرسية بحشو الحلاوة الطحنية، فكم من فوائد بها تمد الجسم بالطاقة والنشاط، لما تحتويه من فيتامينات منها فيتامين هـ ، كما تحتوي علي مضادات للأكسدة التي تقي الجسم من الأمراض السرطانية والقلب والشرايين، كما سنتعرف على طريقة عمل أنواع الحلاوة الطحينية مثل المصانع هنا في هذا المقال.

طريقة عمل الحلاوة الطحينية بأنواعها

الحلاوة الطحينية البلدي

المكونات:

كوبان من السكر بودر.

كوبان من اللبن بودر.

فَنيليا.

مكسرات حسب الذوق (فول سوداني أو فُستق).

كوبان من السمسم المحمص.

كوب من الزيت.

كوب من الدقيق.

طريقة الأعداد:

نقوم بوضع السمسم المحمص في وعاء الخلاط الكهربي بسرعة ليست مرتفعة أو بطيئة.

نقوم بوضع المكونات الآتية تدريجياً دقيق+ ملح + الزيت مع أستمرارية الخلط حتي يثقل القوام وتصبح طحينه.

ولتحليتها وعمل الحلاوة الطحينية نقوم بإضافة السكر + اللبن + فَنيليا معا مع استمرار الخلط ببطء، كما لو أردتي حلاوة الشِيكولاتة ضيفي بعض الكاكاو للخليط.

وفي وعاء بلاستيكي قومي بوضع المكسرات التي تريدينها فيه، ومن ثم قومي بسكب مزيج الحلاوة الطحينية مع الضغط عليه بالملعقة حتي يلتصق بالمكسرات التي بالأسفل، ثم قومي بإدخاله إلى المبرد أو الثلاجة مدة 48 ساعة ثم يقدم و بلهنا.

حلاوة طحينية بالدقيق

المكونات:

كوب من الطّحينة

نصف كوب من السكر بودر

نصف كوب من الدقيق

ملعقة ماء ورد

ملعقة من اللبن

مكسرات حسب الرغبة

طريقة الأعداد:

نقوم بوضع الدقيق علي النار الهادئة مع التقليب مجرد تسخين ومن ثم يرفع من عليها.

ثم نقوم بإضافة السكر بودر علي الدقيق ونقلبهم سويا

ثم نقوم بتسخين طحينه على نار هادئة ثم نقوم بإضافتها علي السكر والدقيق وعليهم ماء الورد مع استمرار التقليب

ثم نقوم بإضافة اللبن والمكسرات التي تريدينها وتقلب جيدا، ثم نقوم بسكب الخليط في وعاء قد تم دهنه سابقا بالزيت مع الضغط عليها، ثم تدخل الثلاجة مدة 24 ساعة.

حلاوة سبّريد

المكونات:

كوبان من الطّحينة

كوب من السكر بودر

نصف كوب من اللبن

ربع كوب من الزبدة

فَنيليا

طريقة الأعداد: