كوني أنيقة بشفايف وردية.. بملعقة نشا حضري روج الشفايف بألوان جذابة ساحرة بمكونات طبيعية 100%

هناك العديد من المخاطر التي تسببها مستحضرات التجميل خصوصا عند استخدامها بشكل مستمر وهناك العديد من الفتيات يقومون باستخدام مستحضرات التجميل يوميا البشرة عند الذهاب إلى الدراسة أو العمل ومع الوقت تظهر بعض المشاكل الصحية على البشرة مثل جفاف البشرة وتعرض البشرة ‏للحبوب وبعض المشاكل الأخرى التي تظهر على البشرة ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقها يمكن من خلالها وضع بعض المستحضرات التجميل دون أن تسبب أي أضرار للبشرة وهي طريقة إعداد بعض مستحضرات التجميل بطريقة طبيعية و استخدام مكونات طبيعية تساعد على إعطاء البشرة مظهر جيد وفي نفس الوقت تكون صحية خفيفة على البشرة ‏من خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد روج باستخدام بعض المكونات الطبيعية ودون أن أضيف أي مواد كيميائية حتى لا تؤثر على البشرة بشكل سلبي.

‏مكونات إعداد باستخدام مكونات طبيعية

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فيما يلي سنتحدث عن بعض المكونات الطبيعية التي تعطي لون جميل للشفاة ‏وفي نفس الوقت لا تسبب أي أضرار البشر لأن جميع هذه المكونات مكونات طبيعية تكون خفيفة على البشرة وناعمة ولا تسبب لها أي أضرار وهذه المكونات هي:

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ملعقة كبيرة من النشا.

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‏ ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

احد ملونات الطعام يمكن استخدام بعض الملونات الطبيعية مثل الكاكو والقرفة ويمكن استخدام ظل العيون ‏والعديد من المكونات الأخرى.

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‏ علبة مستحضرات تجميل قديمة.

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طريقة إعداد روج باستخدام مكونات طبيعية

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فيما يلي سنتحدث عن ‏الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد روج طبيعي باستخدام مكونات طبيعية:

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