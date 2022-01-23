طريقة عمل صينية الجلاش بالجبن الرومي بطريقة ناجحة ولذيذة في ثواني

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طريقة صينية الجلاش بالجبن ، الجلاش من الأطباق الجانبية المميزة لأنها لذيذة وسهلة العمل, ويمكن أستخدام الجلاش في عمل الأطباق الحلوة والحاذقة, فالحلوة مثل جاتوهات الجلاش وأم على وصينية البقلاوة أما الحاذقة فهي مثل صينية الجلاش بالعصاج والجلاش بالجبنة وغيرها، والجلاش نوعان، نوع طازج يباع عند الأفران، ونوع جاف يباع عند محال البقالة ويمتاز الطازج بسهولة تشكيله، وتقديم عدة أشكال منه ولكن يحتاج الأمر إلي ضرورة الاحتفاظ به رطبا، ولذلك يجب بمجرد شرائه حفظه في الثلاجة أو لفه بفوطه مبلله حتى وقت أستخدامه، وفي هذا المقال سنتناول طريقة جلاش لذيذة محشوة بالجبن وسهلة العمل.
طريقة عمل صينية الجلاش بالجبن الرومي
المقادير:
- 1/2 كيلو جلاش.
- 4 بيضات.
- 2 ملعقة دقيق.
- 3 : 4 ملاعق سمن.
- 2 كوب لبن.
- 1/4 كيلو جبن رومي مبشور.
- ملح وفلفل.
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الطريقة:
- تدهن صينية بالسمن السايح.
- يقطع الجلاش مستديرات بأتساع الصينية ويحتفظ بالزوائد – قطر الصينية 25 سم – أو تخبز في صينية مستطيلة.
- يضاف اللبن قليلا قليلا إلي الدقيق مع التقليب المستمر حتى ينتهى اللبن.
- يخفق البيض قليلا ثم يضاف إلي الدقيق واللبن وكذا يضاف الجبن الرومي المبشور ثم يتبل الخليط بالملح والفلفل.
- يرفع الخليط السابق إعداده على النار في حلة مع التقليب المستمر بالمضرب السلك حتى يغلي.
- يرفع الخليط من فوق النار ويقلب من حين لأخر حتى يبرد وذلك حتى لا تتكون قشرة على سطحه وتغطية الحلة في هذه الفترة تقلل من الحاجة إلي التقليب كما أنه إذا سهى عن التقليب فإن القشرة المتكونة تكون رفيعة جدا تختفي بسهولة عند تقليبها في باقي الخليط.
- يوضع نصف عدد الجلاش في الصينية المدهونة واحدة فواحدة مع رش قليل جدا من السمن السائل بين كل طبقة وأخرى.
- توزع القصاصات الزائدة من المستديرات فوق هذه الطبقة بالتساوي.
- يصب خليط الجبن في الصينية ويسوي ثم يغطي بباقي الجلاش وبنفس الطريقة, يلاحظ ترك حوالى 2 سم من الحافة بدون خليط الجبن.
- تقطع صينية الجلاش بالسكين قطعا معينة الشكل.
- يتم تسيح السمن وتصب ملعقة منه على السطح وتترك الصينية مدة ربع ساعة.
- تزج في فرن متوسط الحرارة حتى يصفر لونها وتنضج.
- تقلب على طبق صيني وتجمل بعرق من البقدونس وتقدم ساخنة.
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