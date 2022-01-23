طريقة عمل صينية الجلاش بالجبن الرومي بطريقة ناجحة ولذيذة في ثواني

طريقة صينية الجلاش بالجبن ، الجلاش من الأطباق الجانبية المميزة لأنها لذيذة وسهلة العمل, ويمكن أستخدام الجلاش في عمل الأطباق الحلوة والحاذقة, فالحلوة مثل جاتوهات الجلاش وأم على وصينية البقلاوة أما الحاذقة فهي مثل صينية الجلاش بالعصاج والجلاش بالجبنة وغيرها، والجلاش نوعان، نوع طازج يباع عند الأفران، ونوع جاف يباع عند محال البقالة ويمتاز الطازج بسهولة تشكيله، وتقديم عدة أشكال منه ولكن يحتاج الأمر إلي ضرورة الاحتفاظ به رطبا، ولذلك يجب بمجرد شرائه حفظه في الثلاجة أو لفه بفوطه مبلله حتى وقت أستخدامه، وفي هذا المقال سنتناول طريقة جلاش لذيذة محشوة بالجبن وسهلة العمل.

طريقة عمل صينية الجلاش بالجبن الرومي

المقادير:

1/2 كيلو جلاش.

4 بيضات.

2 ملعقة دقيق.

3 : 4 ملاعق سمن.

2 كوب لبن.

1/4 كيلو جبن رومي مبشور.

ملح وفلفل.

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الطريقة: