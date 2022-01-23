بأقل التكاليف اصنعي خبز التميس السعودي علي الفطور بطريقة سهلة جداً

خبز التميس السعودي ،هو نوع من الخبز مشهور جداً في العديد من البلدان العربية ويشتهر عمله في السعودية بكثرة، وطريقة تحضيره تختلف من بلد لآخر، وهو من أنواع الخبز الذي يمكن تقديمه سادة أو بحشوة مثل السكر أو الجبن ولكن الطريقة الأصلية لعمله تعتمد على تقديمه سادة، وهو مناسب جداً للعديد من الأكلات ويقدم بكثرة في وجبة الإفطار بجانب البيض أو الفول، فهو لذيذ جداً ومفيد ويعتبر تحضير الخبز بالمنزل من أكثر الأشياء السهلة والتي يمكن القيام بها بخطوات سهلة جداً، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل خبز التميس السعودي بطريقة سهلة جداَ وبسيطة.

مكونات خبز التميس السعودي بالمنزل

يتكون الخبز من مكونات بسيطة هي كما يلي:ـ

2 كوب من الدقيق الأبيض.

ملعقة كبيرة خميرة جافة فورية.

ملعقة صغيرة ملح.

2 ملعقة صغيرة سكر.

ربع كوب سمنة.

نصف كوب حليب.

نصف كوب ماء دافئ.

لدهن الوجه

2 ملعقة كبيرة من الحليب السائل.

نصف كوب من السمسم.

طريقة التحضير

طريقة تحضير خبز التميس السعودي بكل سهولة وبساطة في المنزل هي كما يلي:-

أولاً نحضر إناء عميق ونضع الحليب والسكر والخميرة ونقلبهم جيداً، ثم نتركها في مكان دافئ حتي تتفاعل الخميرة وتصبح جاهزة الاستخدام. ثم نضع في إناء آخر كبير وواسع يتم نخل الدقيق والملح ونقلبهم جيداً، ثم نحضر العجان الكهربائي ونضع السمنة وخليط الدقيق وخليط الخميرة السابقة. نبدأ بالعجن مع إضافة الماء الدافئ تدريجياً ونستمر في العجن لمدة 5 دقائق علي الأقل، حتي نحصل علي عجينة طرية ومتماسكة. ثم بعد ذلك نضع العجينة في طبق عميقة مدهونة بقليل من الزيت، ثم نغطيها بكيس بلاستيك ونتركها حتي تختمر في مكان دافئ لمدة ساعة علي الأقل.

طريقة تشكيل العجينة