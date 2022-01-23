فطائر الحليب فطيرة اللبنة السورية سهلة وشهية، الفطائر والمعجنات من أنواع المأكولات ومخبوزات سهلة وسريعة التحضير لأنها تتكون من مكونات بسيطة وخصوصا فطائر الحليب المحشوة باللبنة ونعناع وتناسب جدا وجبات الإفطار والعشاء وسنعد معكم وصفة مخبوزات شامية ستفضلها كل أسرتك، فطائر أشهى من مخبوزات التركية وسنعد معكم فطائر حليب بالفرن ومن دون فرن وتخبز حتى تكون ذهبية اللون من خارج وطرية من داخل تحشو باللبنة وتعجن بالحليب هشه وطعمها وهمي لا يقاوم.

فطائر الحليب فطيرة لبنة سوري

كيلو من دقيق مخبوزات. عدد 2 ملعقة كبيرة من الخميرة فورية. ملعقة كبيرة من السكر. عدد 2 ملعقة كبيرة من حليب كامل الدسم. نصف كوب وربع من الزيت. رشة صغيرة من الملح. للعجن نحتاج إلى ماء دافئ. نصف كيلو من لبنة مخلوطة بالنعناع جاف.

تحضير فطائر الحليب فطيرة لبنة سوري

بوعاء نضع الدقيق مع خميرة فورية وسكر والملح وتقلب مكونات الجافة معا حتى تمتزج مع بعضها، يضاف عليها الزيت مع حليب وتعجن معا.

ثم يضاف عليها الماء بشكل تدريجي مع الخفق المستمر أو العجن لكي نحصل على عجينة طرية ناعمة وتكون غير لاصقة باليد.

ثم توضع العجينة في وعاء كبير وتغطى حتى تختمر لمدة ساعة حتى يكون حجمها كبير متضاعف، ولابد تغطى عجينة لكي تأخذ وقتها في تخمير.

ثم تؤخذ العجينة بعد أن اختمرت وتضاعف حجمها، ثم تصنع عجينة إلى كرات حوالي تصنع عجينة أربع كرات بأحجام متساوية ثم تغطى حتى تختمر وتوضع جانباً لمدة 10 دقائق.

ثم تفرد كل كرة على سطح ناعم مرشوش بالدقيق وتقطع إلى دوائر وكل دائرة تحشو باللبنة مع نعناع، ثم تغلقي العجينة من أطراف وترك منتصف عجينة من دون غلق.

ثم ترص فطائر حليب باللبنة في صينية مدهونة بالزيت ويسخن الفرن على حرارة عالية لمدة خمس دقائق، حتى تأخذ لون ذهبي وتكون بذلك نضجت فطائر حليب.

تقدم فطائر حليب بجانب كوب من الشاي أو حليب ساخن أو قهوة ويتناولها في الصباح مع الإفطار بالهنا والشفا.

فطيرة حليب بالطحينة والسكر