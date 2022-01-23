طريقة عمل بلح الشام المقرمش من برة وطري وهش من جوة في 10 دقائق فقط

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طريقة عمل بلح الشام تعتبر الزلابية من الحلويات الشرقية المميزة بصورة كبيرة للغاية في شكلها وطعمها أيضا حيث تحتوي على طعم لذيذ للغاية، كما يجب الإشارة أن هذه الحلوي من الحلويات المشهورة بصورة كبيرة للغاية في العديد من البلاد العربية كما تعتبر من الحلويات الشرقية الذي يمكنكم عملها في المنزل بكل سهولة من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة للغاية حيث ترغب العديد من السيدات من تحضيرها في المنزل بدلا من شرائها من الخارج حيث تعتبر غير مكلفة ولا تستهلك الكثيرة من الوقت تابعوا معانا.
المقادير المطلوبة لعمل الزلابية
يمكنكم عملها بخطوات سهلة وبسيطة للغاية ولكن من خلال المقادير الآتية
- كوب ونصف من الدقيق الأبيض.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة كبيرة خميرة فورية.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- 2 ملعقة من الزيت النباتي.
- كوب ماء دافئ.
طريقة تحضير الزلابية
يمكنكم عمل الزلابية بكل سهولة في المنزل من خلال الخطوات الآتية:
- في وعاء نظيف يتم وضع كوب من الماء الدافئ ثم يتم إضافة السكر ويتم التقليب بشكل جيد.
- ثم يتم إضافة الخميرة الفورية وتترك جميع المكونات مع بعضها حتى يتم التخمير .
- في وعاء عميق نقوم بوضع الدقيق والنشا والملح والفانيليا الزيت ايضا ثم يتم التقليب جيدا حتى يصبحوا ذات خليط متجانس.
- ثم يتم إضافة الخميرة والماء ويتم عجن المكونات مع بعضها جيدا حتى تصبح ذات عجينة سائلة ويمكنكم إضافة الماء ايضا كلما احتاج الأمر إلى هذا ثم تترك العجينة ساعة كاملة حتى يتم التخمير ثم يتم وضع زيت في كلاسة على النار
بواسطة ملعقة صغيرة مدهونة بالزيت تقطع الزلابية قطع صغيرة ونضعها في الزيت وتترك حتى تصبح ذات لون ذهبي .
- ثم يتم إضافة الشربات عليها البارد وبالهنا والشفا.
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