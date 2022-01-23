طريقة عمل كيكة قدرة قادر بالتفاصيل بكل سهولة في أقل وقت ممكن

بمزيج من الكراميل والكيكة الهش يمكن تحضير وصفة كيكة قدرة قادر، حيث أنها واحدة من وصفات الحلويات التي خطفت قلوب الكثيرون في الوطن العربي، حيث أنها اشتهرت بشكل قوي في المطبخ الخليجي، وهي من الوصفات التي تعد في الفرن ويتم استكمال تحضيرها في الثلاجة وتقدم باردة، وهذا بعد أن يتماسك الكراميل فيها، ويمكن تحضير كيكة قدرة قادر بسهولة في البيت بمكونات بسيطة وخطوات سهلة، تابعونا لنطلعكم عن طريقة عمل كيكة قدرة قادر بالتفصيل.

طريقة عمل كيكة قدرة قادر

كيكة قدرة قادر تتكون من طبقتين والطبقة الأولى تتكون من الكيكة والثانية من الكراميل، ويمكن تقديمها بنكهات مختلفة سواء الفانيليا أو الشوكولاتة، ويمكن تقديمها في الأوقات المختلفة والمناسبات المختلفة، ولكونها من الوصفات التي يحبها الجميع.

مكونات الكريم كراميل:

كأس سكر.

3 كأس لبن بودرة.

3 كأس ماء.

3 بيضات.

بشر ليمون.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

ملعقة صغيرة فانيليا.

طريقة تحضير الكراميل:

في صينية الكيك نضع مقدار السكر وترفع على النار، ونقلب حتى يذوب السكر ويتحول إلى كراميل.

في وعاء أخر نخفق البيض مع الفانيليا والماء والسكر واللبن البودر وعصير الليمون وبشر الليمون، ونقلبهما معاً.

يسكب الخليط على الكراميل في الصينية ويترك جانباً.

مكونات الكيكة:

كأس وربع دقيق أبيض.

نصف كأس لبن سائل.

نصف كأس زيت.

2 بيضة.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة فانيليا.

3 ملاعق صغيرة بكينج بودر.

طريقة تحضير كيكة قدرة قادر:

في وعاء الخلاط الكهربائي نضع السكر والزيت ونخفقهما، ثم نضيف البيض تدريجيا والفانيليا واللبن ونستمر في الخفق.

في وعاء نخلط الدقيق مع البيكنج بودر والملح، وننزل عليهما بالخليط السائل، ونستمر في التقليب لدقائق.

نضيف خليط الكيك على الكريم كراميل ونخبزها في حمام مائي.

نضع الصينية في الفرن لمدة ساعة على درجة حرارة عالية.

نخرج الكيكة من الفرن وتترك لتبرد، وتضع في الثلاجة لتتماسك لمدة 4 ساعات، ثم تقطع وتقدم بالهناء والشفاء.

وبذلك نكون قدمنا لكم أسهل طريقة لعمل كيكة قدرة قادر في البيت، نتمنى أن تكون وصفتنا أعجبت حضراتكم.