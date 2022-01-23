لازم تجربيه.. طريقة عمل الكريب الحلو والحادق بعجينة هشة وطرية أحلي من بتاع المحلات

الآن إذا اردنا الخروج إلى أي نزهة نحاول بقدر الإمكان تناول بعض المأكولات اللذيذة خارج المنزل وأشهر المأكولات اللذيذة التي أصبحت منتشرة الآن في كل مكان هي محلات إعداد الوجبات السريعة ‏الشهيرة ولكن في الآونة الاخيرة بدأت تنتشر بعض الأشياء الأخرى مثل محلات إعداد الكريب وهو من أبرز المأكولات السريعة التي ‏أصبح العديد من الناس يحبون تناولها خصوصا عند الخروج إلى الخارج وهذا لانه طعمها لذيذ جدا ولها سعر اقتصادي وفي نفس الوقت ‏تحتوي على العديد من المكونات اللذيذة التي يحب تناولها الكثير من الناس ولكن هل يمكن إعداد هذا الكريب في المنزل خصوصا انه يتم اعدادها بطريقة مختلفة ‏عن باقي انواع المخبوزات التي نحصل عليها من مطاعم الوجبات السريعة ولكن من خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد هذا الكريب في المنزل المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد هذا الكريب بالتفصيل.

مكونات إعداد الكريب في المنزل

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فيما يلي سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد الكريب في المنزل وهذه المكونات هي:

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أربع أكواب من الدقيق المطحون متعدد الاستعمالات.

ملعقتين كبيرتيم من السكر.

ثمانية ملاعق من البيض.

ملعقتين صغيرتين من الفانيليا.

ثلاث أكواب من الزبدة السائلة.

أربع أكواب من الحليب السائل.

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طريقة إعداد الكريب

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فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها أثناء إعداد الكريب في المنزل وهذه الخطوات هي:

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