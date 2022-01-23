نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لازم تجربيه.. طريقة عمل الكريب الحلو والحادق بعجينة هشة وطرية أحلي من بتاع المحلات في المقال التالي
الآن إذا اردنا الخروج إلى أي نزهة نحاول بقدر الإمكان تناول بعض المأكولات اللذيذة خارج المنزل وأشهر المأكولات اللذيذة التي أصبحت منتشرة الآن في كل مكان هي محلات إعداد الوجبات السريعة الشهيرة ولكن في الآونة الاخيرة بدأت تنتشر بعض الأشياء الأخرى مثل محلات إعداد الكريب وهو من أبرز المأكولات السريعة التي أصبح العديد من الناس يحبون تناولها خصوصا عند الخروج إلى الخارج وهذا لانه طعمها لذيذ جدا ولها سعر اقتصادي وفي نفس الوقت تحتوي على العديد من المكونات اللذيذة التي يحب تناولها الكثير من الناس ولكن هل يمكن إعداد هذا الكريب في المنزل خصوصا انه يتم اعدادها بطريقة مختلفة عن باقي انواع المخبوزات التي نحصل عليها من مطاعم الوجبات السريعة ولكن من خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد هذا الكريب في المنزل المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد هذا الكريب بالتفصيل.
مكونات إعداد الكريب في المنزل
فيما يلي سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد الكريب في المنزل وهذه المكونات هي:
- أربع أكواب من الدقيق المطحون متعدد الاستعمالات.
- ملعقتين كبيرتيم من السكر.
- ثمانية ملاعق من البيض.
- ملعقتين صغيرتين من الفانيليا.
- ثلاث أكواب من الزبدة السائلة.
- أربع أكواب من الحليب السائل.
طريقة إعداد الكريب
فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها أثناء إعداد الكريب في المنزل وهذه الخطوات هي:
- لا يحتاج إلى الكثير من الخطوات ولكن اهم خطوة هي خطوات إعداد الخبز الخاص به ويتم إعداده من خلال إحضار خلاط كهربائي نضع فيه جميع المكونات التي تم ذكرها في الفقرة السابقة الزبدة والحليب الفانيليا والبيض والسكر ودقيق وبعد ذلك نقوم بتشغيل الخلاط حتى تصبح المكونات متجانسة.
- بعد ذلك نضيف باقي المكونات ونستمر في التحريك الخريطة حتى يصبح متجانس ويصبح لدينا عجينة سائلة.
- في الخطوة التالية نحضر طاسة لا تؤدي إلى الآتي ساق بعد ذلك نقوم بوضع العجينة إلى داخل هذه الدراسة ونقوم بتدويرها بشكل مستمر حتى تصبح جاهزة.
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