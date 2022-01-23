نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقشر سحري لتقشير الوجه والجسم كله وإزالة الجلد الميت والجفاف لبشرة ناعمة وجذابة في المقال التالي

عمر شويل - جدة البشرة الناعمة الرطبة هي حلم كل امرأه وفتاه وتحاول الوصول إلى هذه المرحلة من الجمال والحاذبية، ولكن هناك بعض العوامل التي قد تؤدي إلى جفاف البشرة بشكل واضح وذلك مثل كثرة استخدام المستحضرات الكيميائية التي تتسبب في ذلك، والتعرض المستمر لحرارة الشمس الحارقة، أو التعرض أيضًا للبرودة الشديدة، ولذلك فينصح دائمًا بإتباع بعض الوسائل التي قد تساعد في تنعيم البشرة والحفاظ عليها من الجفاف.

قد تتعرض البشرة للجفاف وذلك قد يرجع للعديد من الأسباب، منها التعرض لحرارة الجو الشديدة، أو العكس وهو التعرض للبرد الشديد، أو غيرها من الاسباب الأخرى، لذلك يفضل اتباع بعض الأساليب والطرق الطبيعية التي تساعد على الحفاظ على ترطيب البشرة، والتخلص من الجفاف بشكل كامل، وسوف نتعرف على أهم هذه الوصفات التي يمكن المداومة على اتباعها للوصول إلى أفضل نتيجة.

وصفات طبيعية قد تساعد في التخلص من جفاف البشرة

هناك مجموعة من المواد الطبيعية التي قد يكون لها دور رائع في تنعيم البشرة ومقاومة الجفاف ومن أهم هذه الوصفات مايلي:

مقشر السكر والليمون للوجه والجسم

هذا يعتبر مقشر طبيعي للبشرة قد يساعد في التخلص من الجلد الميت وإعادة البشرة ناعمة كالحرير ويساعد في حمايته من الاصابه بالجفاف وهو ماسك سهل تحضيره واستخدامه وهو كالآتي:

المكونات

ملعقتين من عصير الليمون المركز.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة واحدة من عسل النحل.

ملعقة من زيت اللوز.

بعض القطرات البسيط من زيت الزيتون.

طريقة التطبيق

اخلطي المكونات مع بعض جيدًا حتى يصبح كل المكونات متجانسة بشكل أفضل.

وزعي الخليط على الوجه بالكامل.

افركي برفق هذا الماسك واتركيه لمدة نصف ساعة.

اغسلي وجهك جيدًا بالماء الفاتر.

يفضل تكرار الماسك كل ثلاث ايام للمحافظة على نعومة وترطيب البشرة.

ماسك زبدة الشيا للبشرة

زبدة الشيا من أهم المواد الطبيعية التي تساعد على الترطيب العميق للبشرة مما يساعد في التخلص من الجفاف نهائيًا إذا تم المداومة على تطبيقها على البشرة وطريقة استخدامها كالتالي:

المكونات

ملعقتين من زيدة الشيا.

ملعقتين من زيت جوز الهند.

طريقة التطبيق على البشرة