بدون ماء هتسلقي الكرنب بسرعة الصاروخ هتعملي أكثر من 5 وحدات بدون تعب

سلق وتقطيع الكرنب بدون ماء من الممكن أن يتم من خلال الاستعانة بالطريقة التي سنقوم بعرضها من خلال الآتي من تلك الفقرات والتي نخص فيها بالذكر أهم المعلومات عن أبسط طريقة من الممكن من خلالها أن تتم خطة السلق الجيد لورق الكرنب ومن دون الحاجة لتواجد الماء حيث تعتبر الطريقة الآتية سريعة جدا وتمكن من تجهيز ورق الملفوف خلال وقت قصير وفيما يلي أهم الخطوات الأساسية والتي تساعد في عمل تلك الوصفة المميزة لسلق الكرنب وتقطيعه.

طريقة سلق الكرنب بدون ماء

من الممكن أن نقوم بالتقطيع لكرنب وسلقه من خلال الاستعمال لخطوات بسيط من السهل الاعتماد عليها للحصول على الكرنب جاهز تماما للتحضير السريع والحصول على الورق جاهز ويصلح للف السريع، ومن الممكن أن يتم استعمال ورق الكرنب بعد السلق بتلك الطريقة فيكتسب درجة الليونة التي تكفي للف الكرنب بسهولة والحصول على وصفة المحشي بأسرع وقت.

خطوات سلق الكرنب بدون ماء

من الممكن أن يتم التقطيع والسلق بالطريقة التالية:

نحضر الكرنبة ونقوم بإزالة ما يتواجد من ورق داكن أو غير صالح للاستخدام.

بعد وضع الكرنبة على الفلانشة نستخدم السكين للحصول على الكرنبة مقطعة حيث يتم عمل خطوط بالطول وبالعرض ولا بد وأن تكون خطوط عميقة نحصل منها على الورق مقطع وجاهز للاستخدام.

بعد أن تم التقطيع للكرنب إلى قطع مناسبة نقوم بعد ذلك بالتحضير لخطوة سلق الكرنب من دون الاستعمال للماء.

نضع الكرنبة مقسمة لورق وكميات محدودة يتم توزيعها في كيس حراري وهذا الكيس له دور في التسوية لجيدة للورق ومن دون الماء.

بعد تعبئة كمية مناسبة من الورق بالكيس الحراري يتم وضع الكيس بالميكرو ويف، ومن ثم لا بد من الانتظار من دقيقتين لثلاث دقائق حتى يتم سلق الكرنب.

بعد أن ينتهي الوقت يخرج الكيس من الميكرو ويف ونقوم بالتقليب للورق في داخل الكيس لإتمام التسوية مرة أخرى بالميكرو ويف.

بعد تماما التسوية لورق نضعه في مصفاه وذلك حتى يبرد تماما ومن ثم يسهل استخدامه بعد ذلك بكل سهولة.

هناك طريقة أخري لسلق الكرنب بسرعة وهذه الطريقة يتم فيها تقطيع الكرنب الي أربعة أجزاء ثم يتم وضع كل ربع في إناء به ماء علي النار واترك لمدة تتراوح ما بين دقيقة الي دقيقتين ثم قومي بوضع باقي الاجزاء هكذا حتي يتم الانتهاء من سلق الكرنب كاملة ومن ثم يتم وضع القليل من الملح.