صفيحة اللحم أو اللحم بالعجين أسهل وأسرع وصفه بدون فرن فى المقلاه للفطار أو العشاء والطعم حكاية

صفيحة اللحم هي عبارة عن خبز وعليه لحم مفروم مع بعض الخضار والتوابل التي تعطي له مذاق جذاب وهي من الأكلات الشامية ويشبه العيش باللحمة في مصر، وهي من الأطعمة التي تحتوي على قيمة غذائية عالية لوجود اللحم واللبن الرائب وبعض أنواع الخضروات ونحن اليوم نقدم لكم طريقة عملها بكل بساطة في البيت.

طريقة عمل صفيحة اللحم

المكونات:

4 كوب من الدقيق.

نصف كوب زيت زيتون.

كوب لبن رائب.

ملعقة ونصف خميرة فورية.

كوب ماء للعجن.

ملعقة صغيرة سكر.

رشة ملح.

مكونات الحشوة:

نصف كيلو لحمة مفرومة.

ملعقة كبيرة خل.

2 حبة بصل مفروم ناعم.

ثلث كوب لبن رائب.

5 حبات طماطم مقطعة ومقشرة.

2 ملعقة كبيرة زيت.

ملح وفلفل أسود.

رشة قرفة.

ملعقة كبيرة صنوبر.

طريقة التحضير:

نمزج الخميرة مع السكر والماء في وعاء صغيرة ونتركها جانبا في قدر عميق نضع زيت الزيتون مع اللبن الرائب ثم يضاف الدقيق. مع خليط الخميرة ورشة الملح ونعجن جيدا حتى تتشكل عجينة طرية ومتجانسة تغطي ونضعها في مكان دافئ لكي يتضاعف حجمها. نضع مقلاة على النار بها ملعقة من الزيت مع البصل ونقلب لمدة 5 دقائق حتى يذبل وبعد ذلك نضع القرفة مع الخل والملح والفلفل الأسود. نضيف اللحمة مع الطماطم المقطعة واللبن الرائب ونتركها على نار متوسطة حتى تنضج تماما ثم نقطع العجين إلى كرات متساوية. ونفردها بالنشابة ونضع الحشوة على الوجه مع رشة من الصنوبر ونضغط عليها جيدا ثم ندخلها الفرن لمدة 10 دقائق. أو نسخن مقلاة على النار وندهنها بالزيت ونضع بها الصفيحة مع تغطية الوجه ونتركها لمدة 10 دقائق ثم تقدم وبالهنا والشفا.

طريقة عمل صفيحة اللحم التركية

المكونات:

4 أكواب دقيق.

بيضة.

نصف كوب زيت.

كوب لبن رائب.

ماء فاتر.

خميرة.

سكر.

مكونات الحشوة:

لحمة مفرومة.

بصل.

ملح وفلفل أسود.

زيت زيتون.

ملعقة زبدة.

2 كوب من الفلفل الألوان.

قرن فلفل حار.

ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

بيضة مخفوقة.

طريقة التحضير:

نضع الدقيق مع باقي مكونات العجينة في العجان ونضرب جيدا للحصول على قوام متجانس وتكون العجينة لينة. على النار نضع الزبدة مع الزيت ونشوح البصل مع اللحم ثم يضاف الفلفل الألوان والحار مع البهارات وعندما ينضح اللحم يرفع من النار. عندما ترتاح العجينة نفردها ثم تشكل على شكل قارب ونضع كمية مناسبة من الحشوة بداخلها وندهن اللحمة فقط بالبيضة المخفوقة. نكرر نفس الخطوة حتى انتهاء الكمية ونضعها في صينية مغلفة بورق الزبدة وندخلها إلي فرن ساخن حتى تنضج ثم تقدم وبالهنا والشفا.

فوائد تناول صفيحة اللحم