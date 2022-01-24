طريقة عمل الكعك الناعم الدايب دوب والكعك بالنوتيلا أحلي واطعم كعك ممكن تعمليه أحلي من الجاهز بكثير

العيد يعني الكعك الناعم اللذيذ، يعتبر الكعك من الحلوى المشهورة في الأعياد والمناسبات، هناك الكثير من الأشخاص يشترون الكعك لعدم معرفتهم بطريقة عمل الكعك في المنزل، ولكن معنا نقدم لكم أفضل وأسهل طريقة لعمل الكعك الناعم اللذيذ بالنوتيلا.

طريقة عمل الكعك

هناك العديد من وصفات الكعك الناعم ومن هذه الوصفات فيما يلي.

المكونات

ثلاث اكواب دقيق.

ثلاث ملاعق كبيرة سمسم.

كوب ونصف سمنة أو زبدة.

ملعقتان كبيرة زيت.

نصف ملعقة خميرة.

ذرة ملح.

نصف كيس بيكنج بودر.

كيس فانيليا.

رائحة الكعك على حسب الرغبة.

ربع كوب ماء دافئ.

طريقة تحضير الكعك الناعم

نقوم بنخل الدقيق ثم نقوم بوضع ذرة الملح والبيكنج بودر والسمسم ويقلب جيداً، نقوم بوضع السمنة وترفع على النار حتى تسخن جيداً ثم نقوم بوضع القليل من الدقيق حتى نتأكد من أن السمن قد سخنت ونقوم برفعها من على النار ونضعها على الدقيق مع التقليب المستمر بملعقة كبيرة.

ثم نقلب باليد حتي تتجانس العجينة بالسمنة جيداً ثم نقوم بوضع الخميرة على الماء ونقوم بالعجن مرة اخرى حتى تتماسك العجينة، ثم نقوم بوضع الزيت مع الفانيليا ونقوم بلف العجينة بها ثم نغطي العجينة وتترك ترتاح لمده ربع ساعة.

ثم نقوم بتشكيل العجينة على حسب الرغبة ثم نقوم بوضع القليل من النوتيلا في وسط الكعكة ونقوم بإغلاق العجينة على النوتيلا ثم نقوم بتشكيل باقي العجينة على حسب الرغبة وتترك لترتاح مرة أخرى لمدة ثلاث ساعات.

ثم نضع الكعك في فرن متوسط الحرارة حتى يحمر لونها ويترك يبرد ثم يقدم الكعك الناعم بالنوتيلا في طبق والكعك الفارغ السادة في طبق أخر مع رش سكر البودر على الوجه، ويمكن أيضاً وضع النوتيلا على وجه الكعك قبل التقديم على حسب الرغبة ويمكن تناول الكعك الفارغ بالشاي والشاي باللبن يكون طعمه لذيذ جداً أفضل بكثير من المحلات.