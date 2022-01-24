اصبغي شعرك بنفسك باللون الثلجي المثير في المنزل بمكونات طبيعية وغير ضارة للون شعر جذاب ومميز

طريقة صبغ الشعر باللون الثلجي، صبغ الشعر باللون الثلجي من أسهل الطرق وأسرعها لصبغ الشعر، ويعطي اللون الثلجي الشعر لمعاناً ومن خلاله لا يمكن الالتزام بلون معين للشعر، ويعتبر اللون الثلجي لون مميز وغير اعتيادي ويؤدي إلي الشعور بحيوية ونشاط، ويعتبر صبغ الشعر وسيلة لخروج المرأة من الحالة المزاجية الغير جيدة إلي حالة جيدة، وبسبب خوف بعض النساء من استخدام الصبغات بطريقة خطأ سوف نقوم بذكر أهم الخطوات لعمل صبغة الشعر بطريقة صحيحة.

طريقة صبغ الشعر باللون الثلجي

سوف نقوم بذكر أهم الخطوات الذي يجب اتباعها حتى نحصل على نتيجة مرضية، وهذه الخطوات عبارة عن ما يلى:

خطوات وضع الصبغة:

أولاً نقوم بوضع فازلين على الوجه وحول الشعر، حتى لا يلمس المبيض هذه المنطقة حتى لا يترك أثر واضح ويمنع البشرة من امتصاص المبيض.

إذا لن تقومي باستخدام المبيض لا تقومي بغسل الشعر قبل الصبغة حيث أن الشعر الغير نظيف يؤدي إلى اللون المرغوب أكثر من الشعر النظيف.

نضع بعد ذلك ملطف للشعر بعد تبيض الشعر، لأنه يوازن لون الصبغة ومما يؤدي في النهاية إلي الحصول على اللون الأبيض ويصبح الشعر جاهز للصبغة الرمادية.

بعد ذلك يجب أن ترتدي قفازات عند استخدام الملطف، وإذا قمتي باستخدام الملطف يجب غسل الشعر وتركة حتى يجف تماماً عند استخدام الصبغة الدائمة، أما إذا كنتي سوف تستخدمي صبغة مؤقته يجب صبغ الشعر وهو مندي.

ثم بعد ذلك نضع مره اخرى الفازلين على الوجه وحوالين الرقبة، ونضع الصبغة الرمادي على الشعر باستخدام الفرشة أو فرشة الأسنان.

يجب ارتداء القفازات قبل صبغ الشعر باللون الرمادي لكي نحمي اليدين من لون الصبغة.

ثم بعد ذلك نترك الصبغة لمدة نصف ساعة قبل غسل الشعر، ثم بعد ذلك نقوم بغسل الشعر بطريقة جيدة باستخدام ماء دافئ.

يجب عدم ملامسة الصبغة الجلد حتى لا تترك أثر ويصعب غسلة.

لا يوجد ضرورة لاستخدام الشامبو لان ذلك سوف يؤثر على لون الصبغة.

ولكن يجب استخدام بلسم مخصص الصبغة باستمرار حتى يلطف ويرطب الشعر بطريقة جيدة.

تحب الكثير من النساء تغير لون شعرها كل فترة حتى تحسن من نفسيتها، وتفضل النساء اختيار لون الصبغة مناسب لبشرتها، ويوجد الكثير من الطرق لصبغ الشعر باللون الثلجي ولكن يجب اتباع بعض الخطوات لعمل الصبغة بالشكل الصحيح حتى نحصل على نتائج مرضيه ونحصل أيضاً على لون الشعر المطلوب من الصبغة.