تبيض فوري للوجه بياض الثلج بكريم جونسون والنشا احصلي علي 10 درجات تبيض بسرعة خيالية

حتى نستطيع الحصول على بشرة بيضاء لابد من الاعتناء بالبشرة يعطينا كبير حتى نحصل على النتائج التي نرغب بها وهناك العديد من الخلافات التي يمكن أن تساعدنا في الحصول على بشرة بيضاء وهناك الكثير من الفتيات يقومون باستخدام الكريمات التي تساعد على تبيض البشرة مثل كريم جونسون وغيره من الكريمة وجميع هذه الكريمات لها مفعول أيضا ولكن هذا المفعول يمكن ‏ألا يستمر على المدى البعيد ‏لذلك لابد من استخدام بعض الخلطات التي تساعدنا على الحصول على نتيجة سريعة وفي نفس الوقت لا تكون هذه النتيجة مضرة ولا تحتوي على أي مواد كيميائية تؤثر على البشرة لأن البشرة عند استخدام الكثير من المواد الكيميائية عليها فإنها تبدأ تظهر عليها بعض العلامات الأخرى مع مرور الوقت لذلك لابد من الاعتناء بالبشرة واختيار المنتجات الطبيعية التي يتم استخدامها على البشرة من خلال هذا المقال سنتحدث بشكل خاص عن طريقة إعداد خلطة كريم جونسون والنشا لتفتيح وتبييض البشرة وسنتحدث عن مكونات هذا الخليط بالتفصيل والطريق التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد هذا الخليط.

‏مكونات إعداد خليط كريم جونسون

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حتى نستطيع أن تخليت كريم جونسون تفتيح البشرة الذي يعمل على التخلص من التجاعيد المنتشرة على البشر كما أنه يتخلص من البقع الداكنة والأماكن الغامقة في البشرة ويعمل على ‏إزالة الخطوط التجاعيد على جميع أنحاء البشرة والجسم فإننا نحتاج إلى بعض المكونات الأخرى التي نقوم باضافة إلى هذا الكريم حتى يكون الخليط أكثر فعالية ولها ملمس ناعم وجميل ولها هو لون أبيض ومن خلال هذه الفكرة سنتحدث عن جميع المكونات التي نحتاج إليها في إعداد هذا الخليط وهذه المكونات هي:

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ملعقة كبيرة من جونسون.

ملعقة من العسل.

ملعقة ماء ورد.

ملعقة حليب بودرة

ملعقة نشا

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طريقة خلطة إعداد كريم جونسون للتبيض والتفتيح

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فيما يلي سنتحدث عن الخطوات المهمة في إعداد خريطة كريم جونسون وهذه الخطوات هي:

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