مش هتشتري السمن البلدي تاني طريقة عمل السمن البلدي في البيت بالخطوات

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عمر شويل - جدة طريقة عمل السمن البلدي في البيت، السمن البلدي من أفضل الأنواع الصحية التي يفضل استخدامها في تحضير الأطعمة فهي بها نسبة دهون قليلة فتساعد في الحفاظ على صحتنا، فالسمن البلدي ذو قيمة غذائية عالية، فلذلك تفضل ربات المنزل استخدامة وتبحث عن طريقة عمل السمن البلدي في البيت بالخطوات، بدل من شراءة سوف نوضح لكم المكونات المطلوبة لعمل السمن البلدي في البيت بسهولة.

مش هتشتري السمن البلدي تاني طريقة عمل السمن البلدي

المكونات

كمية من القشطة.

ربع ملعقة من الملح.

طريقة التحضير

قومي بإحضار وعاء وضعي به كمية القشطة، أرفعي على النار ثم أضيفي الملح ثم قلبيها حتي يصبح القوام كريمي، عليك تركها لمدة ساعة مع التقليب من حين لآخر، بعد مرور ساعة ارفعي الوعاء من على النار عند ظهور فقاعات على الوجه، قومي بإحضار مصفاة ونضعها في وعاء ونضع القشطة بها ونتركها على نار هادئة لمدة ربع ساعة، ستظهر كتلة على الوجه ويتبخر الماء المتواجد بالقشطة، عليك تصفية الخليط مرة إخري وستحصلين على سمن بلدي مميز، اتركي السمن حتي يبرد واحفظية في وعاء زجاجي.

طريقة عمل السمن البلدي في البيت بالخطوات

المكونات

3 كيلو من الزبدة.

ملح.

كركم.

برغل.

بهار سمن بلدي.

طريقة التحضير

قومي بوضع الزبدة في قدر على نار متوسطة حتى تذوب، عليك نقع البرغل في وعاء ثم قومي بتصفيته وإضافتة على الزبدة على نار هادئة، ثم أضيفي بهارات السمن والكركم وعليك تقليب المكونات لمدة 5 دقائق، قومي بتصفية الخليط من البرغل اتركي خليط السمن حتي يبرد تماماً، ثم قومي بتعبئتة في برطمانات من الزجاج محكمة الغلق.

أسهل طريقة لعمل السمن البلدي في البيت

عند شراء اللبن عليك أخذ القشطة المتواجدة به وتجميع أكبر كمية وحفظها في الثلاجة لحين استخدامها، بعد ذلك عليك ضرب القشطة جيداً حتي تتماسك وتكون كتلة، ثم عليك إحضار وعاء ووضعه على نار هادئة حتي تتحول القشطة إلي سمنة بلادي ذو لون فاتح، وعليك تركها حتي تبرد بشكل تام، وحفظها في برطمانات ووضعة في الثلاجة لحين الرغبة في استخدامها.