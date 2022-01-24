كيفية عمل فطيرة الجبن وجبة لذيذة وصحية للأولاد هتعجبك أوي مش هتبطلي تعمليها

إحدى الأشياء الضرورية في المنزل هي الفطائر، حيث تعتبر شيء هام للغاية خاصةً للأطفال الصغار في المدرسة أو المنزل، من أشهى وأفضل أنواع الفطائر فطيرة الجبن، التي يتم صناعتها بسهولة في المنزل كما تعطي مذاق رائع ومميز بجانب انها هشة للغاية، وحتى تتمكنون من صناعتها يمكن اتباع كافة الخطوات والمكونات القادمة ومن ثم البدء في تنفيذها بسهولة كبيرة.

طريقة عمل فطيرة الجبن

لا داعي لشراء فطائر الجبن من الخارج بعد الآن، حيث تعتبر ذات خطوات بسيطة للغاية وتأتي المكونات اللازم شرائها بهذا الشكل:

كوبان من الدقيق.

ملعقتان من الزيت.

أربعة ملاعق من الزبدة.

كوب من الماء الدافئ.

البهارات والملح وذلك حسب الرغبة.

للحشو نحضر قطع من الطماطم، قطع من الفلفل، جين موتزريلا وكيري ورومي وشيدر.

خطوات عمل فطيرة الجبن

صناعة الفطائر أصبحت الآن عملية سهلة، فعند اتباع القليل من الخطوات البسيطة ستقدرون على صناعة أشهى المأكولات، وتأتي خطوات تنفيذ هذه المهمة بهذا الشكل:

نضع الدقيق في وعاء ثم نخلطه بالزبدة والزيت ونفركهم جيداً ثم نضع الماء بشكل تدريجي حتى نعجن.

ترك العجين حتى يرتاح للقليل من الوقت.

تنظيف المكان ومن ثم تقسيم العجين إلى أربعة قطع.

بعد ذلك فرد كل واحدة إلى قطعة رقيقة وضع اثنين معا ومن ثم نضع الحشو الكامل بعد ذلك يوضع آخر طبقتين.

علينا ترك مسافة على الجوانب.

غلق الحواف إلى أسفل.

علينا أن نسخن الفرن في درجة حرارة 200 وذلك لبعض الوقت قد يصل إلى نصف ساعة.

نضع الفطيرة في الفرن وتركها حتى تنضج بشكل تام وتصل إلى درجة الإحمرار، وهكذا نكون قد صنعنا أشهى الفطائر.