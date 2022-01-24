ضاع عمرنا واحنا بنعمل الكيك غلط شوفي الجديد وبكوب دقيق وبيضة بس اتحداكي تقومي تعمليها حالا

هناك العديد من أنواع الطرق التي يمكن استخدامها في إعداد الكيك الذي في المنزل ولكن من أبرز هذه الأنواع هي كيكة الطاسة التي يتم اعدادها في وقت سريع ‏وتتميز هذه الكيكة أنها لا تحتاج إلى وقت طويل أولا ثانيا أنها لا تحتاج إلى الفرد و عادة الفرن وقتا طويلا حتى نحصل على الكيك من خلال ‏لذلك يكون الخيار الأفضل هو إعداد الكيك في طاسة ساخنة ‏ويمكن إعداد جميع انواع الكيك داخل هذه اتصل في وقت سريع من خلال هذا المقال سنتحدث عن كيكة الطاسة التي يمكن اعدادها في كوب واحد من الدقيق و بيضة واحدة فقط وبعض المكونات الأخرى التي نحتاج إليها حتى تكون كيكة الطاسة جاهزة.

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طريقة إعداد كيكة الطاسة بكوب دقيق وبيضة

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تحتاج كيكة الطاسة إلى المكونات العادية التي نحتاج إليها أثناء إعداد الكيكة في الفرن ‏وجميع هذه المكونات مهمة ودقيقة وفيما يلي سنتحدث عن جميع المكونات التي نحتاج إليها وهذه المكونات والمقادير هي:

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كوب من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمالات

نص كوب تقريبا من الشوكولاتة المبشورة التي تستخدم للتزيين.

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‏ ملعقة من الباكنج بودر.

1\4‬ كوب من الزيت النباتي.‬

ملعقة من الكاكاو الخام غير المحلى.

ملعقة صغيرة من الخل الأبيض

1\4‬ ملعقة من بيكربونات الصوديوم.‬

رشة صغيرة من الملح الأبيض.

½ كوب تقريبا من الحليب السائل كامل الدسم.

بيضة واحدة مخفوقة.

ملعقة من الفانيليا البودرة وملعقة واحدة من الفانيليا سائلة.

طريقة عمل كيكة الطاسة بكوب دقيق وبيضة

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فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها أثناء إعداد كيكة التواصل بشكل سريع وهذه الخطوات هي:

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